إقتصاد

إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:01
أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في حقل بازن جنوب محافظة فارس، حيث يُقدّر الاحتياطي الغازي بنحو 10 آلاف مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى وجود نحو 200 مليون برميل من النفط الخام في طبقة أفقية تم الوصول إليها خلال عمليات الحفر.
وأشار الوزير إلى أن استئناف أعمال الاستكشاف بعد توقف استمر حوالي 8 سنوات سمح بتحديد هذه الاحتياطيات، مع توقع بدء عمليات الاستخراج خلال 40 شهراً. وأضاف أن هذا الاكتشاف يوازي إنتاج حقل بارس الجنوبي لمدة 17 إلى 18 عاماً، ويعزز من قدرة إيران على تغطية الطلب المحلي وتوازن الطاقة في السنوات المقبلة.

وأكد باك نجاد أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعتبر هائلاً ويستحق الشكر لجميع القائمين على أعمال الاستكشاف.
