25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير
النفط الإيراني
،
محسن باك نجاد
، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من
الغاز
والنفط في حقل بازن جنوب محافظة فارس، حيث يُقدّر الاحتياطي الغازي بنحو 10 آلاف مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى وجود نحو 200 مليون برميل من
النفط
الخام في طبقة أفقية تم الوصول إليها خلال عمليات الحفر.
Advertisement
وأشار الوزير إلى أن استئناف أعمال الاستكشاف بعد توقف استمر حوالي 8 سنوات سمح بتحديد هذه الاحتياطيات، مع توقع بدء عمليات الاستخراج خلال 40 شهراً. وأضاف أن هذا الاكتشاف يوازي إنتاج حقل
بارس
الجنوبي لمدة 17 إلى 18 عاماً، ويعزز من قدرة
إيران على
تغطية الطلب المحلي وتوازن الطاقة في السنوات المقبلة.
وأكد باك نجاد أن
إيران
تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعتبر هائلاً ويستحق الشكر لجميع القائمين على أعمال الاستكشاف.
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. الهند تعلن عن رغبتها في شراء الغاز والنفط من أميركا
Lebanon 24
رسمياً.. الهند تعلن عن رغبتها في شراء الغاز والنفط من أميركا
07/10/2025 01:25:51
07/10/2025 01:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات أميركية تخطط للاستثمار في قطاع النفط والغاز بالعراق
Lebanon 24
شركات أميركية تخطط للاستثمار في قطاع النفط والغاز بالعراق
07/10/2025 01:25:51
07/10/2025 01:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية
07/10/2025 01:25:51
07/10/2025 01:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إحتياطيات النقد الأجنبيّ وقيمة الذهب... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
عن إحتياطيات النقد الأجنبيّ وقيمة الذهب... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
07/10/2025 01:25:51
07/10/2025 01:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط الإيراني
محسن باك نجاد
إيران على
الإيراني
غازي بن
الغاز
النفط
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: حملات لنزع التعديات عن شبكة الكهرباء.. ومُكافأة لهؤلاء!
Lebanon 24
بالفيديو: حملات لنزع التعديات عن شبكة الكهرباء.. ومُكافأة لهؤلاء!
14:16 | 2025-10-06
06/10/2025 02:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟
Lebanon 24
أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟
14:00 | 2025-10-06
06/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي.. واشنطن في مأزق والاقتصاد على حافة الهاوية
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي.. واشنطن في مأزق والاقتصاد على حافة الهاوية
10:00 | 2025-10-06
06/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: سنبدأ قريبا جدا توليد الكهرباء من محطة "أكويو" النووية
Lebanon 24
أردوغان: سنبدأ قريبا جدا توليد الكهرباء من محطة "أكويو" النووية
09:16 | 2025-10-06
06/10/2025 09:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صناعة السيارات الألمانية أمام أزمة ثقة: الموردون في حالة "تشاؤم تاريخي"
Lebanon 24
صناعة السيارات الألمانية أمام أزمة ثقة: الموردون في حالة "تشاؤم تاريخي"
08:00 | 2025-10-06
06/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:16 | 2025-10-06
بالفيديو: حملات لنزع التعديات عن شبكة الكهرباء.. ومُكافأة لهؤلاء!
14:00 | 2025-10-06
أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟
10:00 | 2025-10-06
الإغلاق الحكومي.. واشنطن في مأزق والاقتصاد على حافة الهاوية
09:16 | 2025-10-06
أردوغان: سنبدأ قريبا جدا توليد الكهرباء من محطة "أكويو" النووية
08:00 | 2025-10-06
صناعة السيارات الألمانية أمام أزمة ثقة: الموردون في حالة "تشاؤم تاريخي"
07:00 | 2025-10-06
أسواق باريس تهتز.. لوكورنو يترك منصبه بعد أسابيع من تعيينه
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24