إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن

Advertisement

أعلن وزير ، ، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من والنفط في حقل بازن جنوب محافظة فارس، حيث يُقدّر الاحتياطي الغازي بنحو 10 آلاف مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى وجود نحو 200 مليون برميل من الخام في طبقة أفقية تم الوصول إليها خلال عمليات الحفر.وأشار الوزير إلى أن استئناف أعمال الاستكشاف بعد توقف استمر حوالي 8 سنوات سمح بتحديد هذه الاحتياطيات، مع توقع بدء عمليات الاستخراج خلال 40 شهراً. وأضاف أن هذا الاكتشاف يوازي إنتاج حقل الجنوبي لمدة 17 إلى 18 عاماً، ويعزز من قدرة تغطية الطلب المحلي وتوازن الطاقة في السنوات المقبلة.وأكد باك نجاد أن تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعتبر هائلاً ويستحق الشكر لجميع القائمين على أعمال الاستكشاف.