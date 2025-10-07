Advertisement

إقتصاد

وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
07-10-2025 | 00:48
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ تراجعت المعنويات التي ارتفعت بعد زيادة إنتاج "أوبك+"، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي واحتمالية حدوث وفرة في المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.02% إلى 65.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 61.69 دولار للبرميل.
