26
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
07-10-2025
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء إذ تراجعت المعنويات التي ارتفعت بعد زيادة إنتاج "أوبك+"، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي واحتمالية حدوث وفرة في المعروض.
Advertisement
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.02% إلى 65.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش.
واستقر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي عند 61.69 دولار للبرميل.
مواضيع ذات صلة
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
Lebanon 24
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
07/10/2025 11:01:27
07/10/2025 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
07/10/2025 11:01:27
07/10/2025 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في السوق المصري وسط توقف التداول العالمي
Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في السوق المصري وسط توقف التداول العالمي
07/10/2025 11:01:27
07/10/2025 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
07/10/2025 11:01:27
07/10/2025 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خام برنت
تكساس
المعن
غرين
أوبك
تابع
قد يعجبك أيضاً
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
Lebanon 24
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
02:10 | 2025-10-07
07/10/2025 02:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:02 | 2025-10-07
07/10/2025 02:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن
Lebanon 24
إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن
16:01 | 2025-10-06
06/10/2025 04:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حملات لنزع التعديات عن شبكة الكهرباء.. ومُكافأة لهؤلاء!
Lebanon 24
بالفيديو: حملات لنزع التعديات عن شبكة الكهرباء.. ومُكافأة لهؤلاء!
14:16 | 2025-10-06
06/10/2025 02:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:45 | 2025-10-07
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:10 | 2025-10-07
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
02:02 | 2025-10-07
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
16:01 | 2025-10-06
إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن
14:16 | 2025-10-06
بالفيديو: حملات لنزع التعديات عن شبكة الكهرباء.. ومُكافأة لهؤلاء!
14:00 | 2025-10-06
أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 11:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24