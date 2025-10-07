الذهب يكسر حاجز 4 آلاف دولار… ملاذ آمن بلا سقف

Advertisement

وبحسب بيانات العقود الآجلة، بلغت الأسعار 4014 دولارًا للأوقية في التعاملات الصباحية، لترتفع بنحو 50% منذ بداية العام، متجاوزة أداء معظم أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".ويرى محللون أن ما يُعرف بـ"تجارة خفض القيمة"، أي الاتجاه إلى شراء الأصول الآمنة مثل الذهب، يقف وراء الارتفاع الكبير، في ظل تراجع الثقة بالدولار الأميركي وسندات الخزانة.وقالت شركة إنها رفعت توقعاتها لسعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مشيرة إلى استمرار تدفقات الاستثمار القوية من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة.وأوضحت مذكرة صادرة عن محللي البنك أن التدفقات المتزايدة من الأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار الغربية تشكّل "نقطة انطلاق جديدة" نحو تسعيرٍ أعلى للذهب خلال العامين المقبلين.ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، حققت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إيرادات قياسية بلغت 17.3 مليار دولار الشهر الماضي، مدفوعة بالتوترات السياسية وضعف الدولار ونشاط الأسواق.ويرى خبراء أن البنوك المركزية العالمية — وخاصة في والشرق الأوسط — تواصل شراء الذهب بكثافة لتنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.وفي الوقت نفسه، حذّر محللون من إمكانية حدوث تصحيح محدود في الأسعار في حال تعافي الدولار، لكنهم أكدوا أن الاتجاه العام يبقى صعوديًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وعدم اليقين المالي. (investopedia)