ارتفاع في أسعار النفط عالمياً

ارتفعت أسعار خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء إذ بدأت الأسواق في التخلص من مخاوف تخمة المعروض في الوقت الحالي بعد أن استوعبت قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج في تشرين الثاني بشكل محدود.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.6%، إلى 65.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.7% إلى 62.17 دولار.واستقر الخامان القياسيان بشكل كبير عند التسوية في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين المؤشرات على تخمة في المعروض في مقابل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، والتي جاءت أقل من المتوقع.