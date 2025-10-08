28
ارتفاع في أسعار النفط عالمياً
Lebanon 24
08-10-2025
|
00:44
ارتفعت أسعار
النفط
خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء إذ بدأت الأسواق في التخلص من مخاوف تخمة المعروض في الوقت الحالي بعد أن استوعبت قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج في تشرين الثاني بشكل محدود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.6%، إلى 65.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.7% إلى 62.17 دولار.
واستقر الخامان القياسيان بشكل كبير عند التسوية في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين المؤشرات على تخمة في المعروض في مقابل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، والتي جاءت أقل من المتوقع.
