عبد العاطي: نتحرك بثبات نحو إنهاء الحرب في غزة



Advertisement

وقال في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" و"الحدث.نت" إن هناك دول عربية ستنضم لإتفاقات سلام مع حال إنهاء حرب غزة، مشيراً إلى انضمام الجانب الأميركي إلى مباحثات شرم الشيخ اليوم الأربعاء، و"حال التوصل لاتفاق ينهي الحرب ستنضم دول عربية لاتفاقات سلام مع إسرائيل".



وأوضح أن الضمان لنجاح المفاوضات هو الرئيس الأميركي نفسه. أكد وزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي، أن مباحثات شرم الشيخ بين وفدي وإسرائيل تتم بمشاركة إقليمية مفصلية وفارقة، مشيراً إلى أن مصر تتحرك بثبات نحو إنهاء الحرب في غزة.وقال في مقابلة خاصة مع "العربية.نت" و"الحدث.نت" إن هناك دول عربية ستنضم لإتفاقات سلام مع حال إنهاء حرب غزة، مشيراً إلى انضمام الجانب الأميركي إلى مباحثات شرم الشيخ اليوم الأربعاء، و"حال التوصل لاتفاق ينهي الحرب ستنضم دول عربية لاتفاقات سلام مع إسرائيل".وأوضح أن الضمان لنجاح المفاوضات هو الرئيس الأميركي نفسه.

وقال عبدالعاطي إن هناك جهودا حثيثة تبذل للتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة، والحديث يتم الآن حول المرحلة الأولى المتعلقة بدخول المساعدات، ووقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين، واستعادة الأسرى، مؤكدا أنه طالما كان هناك انخراط من كل الأطراف المعنية فهذا أمر هام يمكن البناء عليه للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات.



وأشار الوزير المصري إلى انضمام ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون ، للمفاوضات خلال ساعات، موضحا أن هناك عناصر رئيسية إيجابية في خطة ، وهي إنهاء الحرب ورفض ضم غزة والضفة ورفض التهجير وكل هذه عناصر يجب البناء عليها ودعمها، بل واستغلالها لوقف الحرب والعمل على خلق أفق سياسي لإقامة .



وأضاف عبدالعاطي أنه "لا أمن مستدام بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن و الراحل أنور قاد المنطقة نحو السلام، وتواصل مصر نفس النهج لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة بأكملها"، مشيرا إلى أن مصر تتحرك بثبات نحو إنهاء الحرب في غزة وتحويل خطة الرئيس الأميركي إلى واقع قابل للتنفيذ.