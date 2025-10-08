28
الدولار يرتفع مع استمرار الإغلاق الحكومي بأميركا
Lebanon 24
08-10-2025
|
01:20
A-
A+
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مع اشتداد المخاطر المتعلقة بالإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، مما أثار مخاوف جديدة لدى المستثمرين وعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 0.3% إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من آب، وذلك بعد تهديد
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بتنفيذ تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين خلال أزمة الإغلاق.
وكتب محللون من ويستباك في تقرير بحثي: "مع عدم وجود حل يلوح في الأفق للإغلاق الحكومي، تدهورت المعنويات في
الأسواق المالية
".
