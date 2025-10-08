الدولار يرتفع مع استمرار الإغلاق الحكومي بأميركا

Advertisement

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مع اشتداد المخاطر المتعلقة بالإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، مما أثار مخاوف جديدة لدى المستثمرين وعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 0.3% إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من آب، وذلك بعد تهديد بتنفيذ تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين خلال أزمة الإغلاق.وكتب محللون من ويستباك في تقرير بحثي: "مع عدم وجود حل يلوح في الأفق للإغلاق الحكومي، تدهورت المعنويات في ".