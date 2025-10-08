بريطانيا تسعى لدعم العلاقات التجارية مع الهند

Advertisement

يبدأ رئيس الوزراء زيارة تستغرق يومين إلى اليوم الأربعاء يرافقه خلالها أكثر من مئة من رواد قطاعات الأعمال والثقافة في محاولة لدعم الاتفاق التجاري الموقع في الآونة الأخيرة.ووقعت والهند اتفاقية تجارة حرة في يوليو الماضي خلال زيارة لرئيس الوزراء ، إذ أبرمتا اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع، مثل المنسوجات والسيارات، وزيادة قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق.واختتمت المحادثات بشأن الاتفاق التجاري في الماضي بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاث سنوات، إذ سارع البلدان إلى إبرام الاتفاق في ظل الاضطرابات الجمركية التي يقف وراءها الرئيس الأميركي ، وفقاً لوكالة " ".