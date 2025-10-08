25
إقتصاد
بريطانيا تسعى لدعم العلاقات التجارية مع الهند
Lebanon 24
08-10-2025
|
04:26
يبدأ رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
زيارة تستغرق يومين إلى
الهند
اليوم الأربعاء يرافقه خلالها أكثر من مئة من رواد قطاعات الأعمال والثقافة في محاولة لدعم الاتفاق التجاري الموقع في الآونة الأخيرة.
ووقعت
بريطانيا
والهند اتفاقية تجارة حرة في يوليو الماضي خلال زيارة لرئيس الوزراء
الهندي
ناريندرا مودي
، إذ أبرمتا اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع، مثل المنسوجات والسيارات، وزيادة قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق.
واختتمت المحادثات بشأن الاتفاق التجاري في
مايو
الماضي بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاث سنوات، إذ سارع البلدان إلى إبرام الاتفاق في ظل الاضطرابات الجمركية التي يقف وراءها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
