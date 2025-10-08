Advertisement

إقتصاد

في الإمارات.. تعاون تاريخي مع Google يتيح Gemini مجاناً للجامعات

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1426776-638955380615295430.png
Doc-P-1426776-638955380615295430.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حكومة دولة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع شركة Google تتيح لطلاب الجامعات في الدولة الوصول المجاني إلى النسخة المدفوعة من Gemini، وهو أحد أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة التي طورتها الشركة، في خطوة جديدة لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتبني التقنيات المستقبلية.
Advertisement

تمكين جيل جديد من المواهب

أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضع الاستثمار في الإنسان في صميم رؤيتها، وتسعى إلى "تزويد المجتمع والمواهب الشابة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الريادة وتحقيق الكفاءة وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات".

وأضاف أن الحكومة تعمل على «بناء منظومة معرفية متكاملة من خلال الشراكات العالمية، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة على الريادة والإبداع»، مؤكداً أن الإمارات باتت نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

تعاون إماراتي – عالمي

من جهته، قال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لـ Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البيانات تشير إلى ارتفاع بنسبة 110% في عمليات البحث عن مواضيع الذكاء الاصطناعي والتعليم داخل الإمارات خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس «إقبالاً واسعاً من الطلاب والمعلمين على تجربة الأدوات الحديثة».

ووصف نقاش الشراكة مع حكومة الإمارات بأنها "خطوة استراتيجية تمكّن جميع طلاب الجامعات في الدولة من الوصول إلى أحدث قدرات Gemini ودعم الإبداع في رحلتهم التعليمية".

الوصول إلى Gemini 2.5 Pro

سيتمكن طلاب الجامعات من استخدام نموذج Gemini 2.5 Pro، وهو الأكثر تطوراً من بين إصدارات Google، لإنتاج النصوص والصور ومقاطع الفيديو بالصوت عبر تقنية Veo 3، إضافة إلى إمكانات بحث متقدمة ودعم إعداد التقارير الأكاديمية بمعلومات معمقة، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

كما تتضمن المبادرة إتاحة استخدام أداة NotebookLM لتنظيم الأعمال الدراسية وتوليد ملخصات صوتية ومرئية خمس مرات أكثر من النسخة الأساسية، ما يسهم في تبسيط المهام الأكاديمية وتعزيز الإنتاجية.

ويمكن لجميع طلاب الجامعات في الإمارات فوق سن 18 التسجيل قبل 9 أيلول 2025 عبر إدخال بياناتهم الجامعية للحصول على اشتراك مجاني لمدة سنة كاملة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الإمارات والسعودية لتصدر سباق استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتعزيز قدرات الأجيال الجديدة في التعامل مع أدوات المستقبل.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
شركة Perplexity تتيح متصفحها الذكي Comet مجاناً!
lebanon 24
08/10/2025 19:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى المشرق يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة مونبيلييه الفرنسية
lebanon 24
08/10/2025 19:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إتفاقية تعاون وشراكة وتبادل خبرات بين جامعة الحكمة وجامعة ليون الكاثوليكية
lebanon 24
08/10/2025 19:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم صحي مجاني مخصص لأهالي جزين في هذا التاريخ
lebanon 24
08/10/2025 19:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

المدير العام

الشرق الأوسط

وزير الدولة

سكاي نيوز

المستقبل

الإمارات

السعودية

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:39 | 2025-10-08
10:10 | 2025-10-08
08:46 | 2025-10-08
08:40 | 2025-10-08
08:23 | 2025-10-08
08:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24