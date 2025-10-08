Advertisement

إقتصاد

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد في مصر.. 200 جنيه في يوم واحد!

Lebanon 24
08-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1426846-638955490145788901.jpg
Doc-P-1426846-638955490145788901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات قياسية جديدة، بعد زيادة غير مسبوقة بلغت 200 جنيه في يوم واحد الأربعاء.
Advertisement

وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 5430 جنيهًا مساء الأربعاء، بارتفاع تجاوز 120 جنيهًا في جلسة واحدة، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6205 جنيهات، وفقًا لمنصة "آي صاغة". ويعكس هذا الصعود الانعكاسات المباشرة للزيادات التاريخية على المستوى العالمي، بعد تجاوز سعر الأونصة حاجز 4000 دولار لأول مرة.

وأوضح لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن صعود الأسعار محليًا جاء مدعومًا بالارتفاعات القياسية في البورصات العالمية. وبلغ سعر الأونصة عالميًا 4040 دولارًا، متأثرًا بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بشراء الذهب كملاذ آمن.

من جهته، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن استمرار ارتفاع الذهب عالميًا يُعطي السوق المحلية زخماً إضافيًا، متجاوزًا تأثير تراجع الدولار أمام الجنيه أو تباطؤ التضخم في مصر. وأضاف واصف أن الصعود العالمي مدعوم بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة المخاوف من الإغلاق الحكومي الأميركي والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل الذهب الخيار الأول للمستثمرين في الوقت الراهن. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الذهب يقفز إلى مستوى قياسي.. هذا ما سجله اليوم
lebanon 24
09/10/2025 01:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب إلى مستوى قياسي.. مع تصاعد المخاطر الأميركية
lebanon 24
09/10/2025 01:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له
lebanon 24
09/10/2025 01:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
lebanon 24
09/10/2025 01:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

نائب رئيس

يوم واحد

من جهته

المعادن

روسيا

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:45 | 2025-10-08
16:00 | 2025-10-08
12:52 | 2025-10-08
10:39 | 2025-10-08
10:10 | 2025-10-08
10:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24