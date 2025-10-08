24
الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد في مصر.. 200 جنيه في يوم واحد!
Lebanon 24
08-10-2025
|
14:00
ارتفعت أسعار
الذهب
في مصر إلى مستويات قياسية جديدة، بعد زيادة غير مسبوقة بلغت 200 جنيه في
يوم واحد
الأربعاء.
وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 5430 جنيهًا مساء الأربعاء، بارتفاع تجاوز 120 جنيهًا في جلسة واحدة، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 6205 جنيهات، وفقًا لمنصة "آي صاغة". ويعكس هذا الصعود الانعكاسات المباشرة للزيادات التاريخية على المستوى العالمي، بعد تجاوز سعر الأونصة حاجز 4000 دولار لأول مرة.
وأوضح
لطفي
المنيب،
نائب رئيس
شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن صعود الأسعار محليًا جاء مدعومًا بالارتفاعات القياسية في البورصات العالمية. وبلغ سعر الأونصة عالميًا 4040 دولارًا، متأثرًا بالإغلاق الحكومي في
الولايات المتحدة
، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بشراء الذهب كملاذ آمن.
من جهته
، أكد
إيهاب
واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن استمرار ارتفاع الذهب عالميًا يُعطي السوق المحلية زخماً إضافيًا، متجاوزًا تأثير تراجع الدولار أمام الجنيه أو تباطؤ التضخم في مصر. وأضاف واصف أن الصعود العالمي مدعوم بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة المخاوف من الإغلاق الحكومي الأميركي والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل الذهب الخيار الأول للمستثمرين في الوقت الراهن. (روسيا اليوم)
