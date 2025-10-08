24
إقتصاد
دبي الوجهة الثانية.. "طيران الرياض" تبدأ شبكتها العالمية
Lebanon 24
08-10-2025
|
23:00
أعلنت شركة "طيران
الرياض
" عن إطلاق أولى رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة
البريطانية
لندن
في 26 تشرين الاول الجاري، على أن تكون الوجهة الأولى ضمن شبكة الناقلة الجديدة، تليها دبي في وقت قريب.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، أن الدفعة الأولى من التذاكر ستُخصص لموظفي صندوق الاستثمارات العامة وموظفي "طيران الرياض"، على أن تُطرح لاحقًا للجمهور.
وتُعد "طيران الرياض"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إحدى ركائز رؤية
السعودية
2030، إذ تستهدف تشغيل رحلات إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030، بعد أن تسلمت في نيسان الماضي شهادة المشغل الجوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني، ما يتيح لها بدء التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
من جهته
، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن الشركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية قطاع الطيران الوطني، التي تهدف إلى جعل السعودية مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية وربط القارات الثلاث، وتعزيز مكانة الرياض كبوابة عالمية للسياحة والتجارة.
وتخطط الشركة لشراء أكثر من 132 طائرة جديدة، بما يسهم في توفير نحو 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمة تُقدر بنحو 75 مليار
ريال
في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. (العربية)
