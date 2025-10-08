دبي الوجهة الثانية.. "طيران الرياض" تبدأ شبكتها العالمية

Advertisement

أعلنت شركة "طيران " عن إطلاق أولى رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة في 26 تشرين الاول الجاري، على أن تكون الوجهة الأولى ضمن شبكة الناقلة الجديدة، تليها دبي في وقت قريب.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، أن الدفعة الأولى من التذاكر ستُخصص لموظفي صندوق الاستثمارات العامة وموظفي "طيران الرياض"، على أن تُطرح لاحقًا للجمهور.وتُعد "طيران الرياض"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إحدى ركائز رؤية 2030، إذ تستهدف تشغيل رحلات إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030، بعد أن تسلمت في نيسان الماضي شهادة المشغل الجوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني، ما يتيح لها بدء التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والجودة.، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن الشركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية قطاع الطيران الوطني، التي تهدف إلى جعل السعودية مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية وربط القارات الثلاث، وتعزيز مكانة الرياض كبوابة عالمية للسياحة والتجارة.وتخطط الشركة لشراء أكثر من 132 طائرة جديدة، بما يسهم في توفير نحو 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمة تُقدر بنحو 75 مليار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. (العربية)