Advertisement

إقتصاد

بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
09-10-2025 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1427019-638955941786192268.webp
Doc-P-1427019-638955941786192268.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن وافقت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة مما أثر على علاوة مخاطر الحرب على النفط وجعل المستثمرين يتجهون للبيع.
Advertisement

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.77% إلى 65.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو 0.88% إلى 62 دولارا، وفق وكالة "رويترز".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن في إطار خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.
مواضيع ذات صلة
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
09/10/2025 09:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
lebanon 24
09/10/2025 09:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
09/10/2025 09:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
09/10/2025 09:13:32 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وقال الرئيس

الفلسطينية

خام برنت

إسرائيل

دونالد

فلسطين

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:12 | 2025-10-09
01:10 | 2025-10-09
23:00 | 2025-10-08
16:45 | 2025-10-08
16:00 | 2025-10-08
14:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24