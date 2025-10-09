بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن وافقت وحركة على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة مما أثر على علاوة مخاطر الحرب على النفط وجعل المستثمرين يتجهون للبيع.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو 0.77% إلى 65.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:02 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب الوسيط الأميركي 55 سنتا أو 0.88% إلى 62 دولارا، وفق وكالة " ".الأميركي إن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن في إطار خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.