إقتصاد
بعد مسيرة صعود غير مسبوقة.. الذهب يلتقط أنفاسه ويستقر فوق الـ4000 دولار
Lebanon 24
09-10-2025
|
01:10
A-
A+
تراجع
الذهب
اليوم الخميس وسط بيع المستثمرين لجني الأرباح بعد يوم من اختراق المعدن الأصفر حاجز الأربعة آلاف دولار للأونصة وتسجيله لمستوى قياسي مرتفع جديد نتيجة للضبابية الاقتصادية والجيوسياسية ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4021.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4059.05 دولار أمس الأربعاء.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 4042.60 دولار، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
