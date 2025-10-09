Advertisement

إقتصاد

مديرة صندوق النقد تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية

Lebanon 24
09-10-2025 | 01:12
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لرويترز إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.
وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8%، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.

وأضافت غورغيفا في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء "إنها صورة غير واضحة تماما... لذا، في ظل هذه البيئة، وبالنظر إلى توقف تباطؤ التضخم وإلى أن الاقتصاد قد يكون ضعيفا بعض الشيء أيضا، فمن المهم بشدة أن يقوم الاحتياطي الاتحادي بالأمر الصحيح".
مجلس الاحتياطي الاتحادي

كريستالينا غورغيفا

صندوق النقد الدولي

البنك المركزي

النقد الدولي

الثاني بن

عين علي

رويترز

