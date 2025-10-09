سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم "المركزي"

Advertisement

كشف حاكم مصرف المركزي الحصرية في مقابلة خاصة مع عن أبرز ملامح وتفاصيل العملة الجديدة، مؤكداً أنها ستشهد إزالة صفرين من قيمتها الاسمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.وأوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستُطبع لدى أكثر من جهة، لضمان الجودة والأمان والسرعة في عملية الإصدار، مشدداً على أن المصرف "سيقوم بكل ما يلزم للتخلص من آثار العملة القديمة"، بما في ذلك سحب الفئات المتقادمة تدريجياً من السوق.وأضاف أن التصميم الجديد سيُراعي عكس الهوية الوطنية السورية من خلال اختيار ألوان ورموز مستوحاة من التاريخ والثقافة المحلية، لافتاً إلى أن المصرف قرر أن تكون العملة الجديدة خالية من الصور أو الرموز السياسية، في إشارة إلى توجه نحو طابع أكثر حيادية واستقراراً.وأشار الحصرية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح النظام النقدي وإعادة ضبط الكتلة النقدية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.