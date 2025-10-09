Advertisement

إقتصاد

سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم "المركزي"

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:39
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة خاصة مع قناة العربية عن أبرز ملامح وتفاصيل العملة السورية الجديدة، مؤكداً أنها ستشهد إزالة صفرين من قيمتها الاسمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.
وأوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستُطبع لدى أكثر من جهة، لضمان الجودة والأمان والسرعة في عملية الإصدار، مشدداً على أن المصرف "سيقوم بكل ما يلزم للتخلص من آثار العملة القديمة"، بما في ذلك سحب الفئات المتقادمة تدريجياً من السوق.

وأضاف أن التصميم الجديد سيُراعي عكس الهوية الوطنية السورية من خلال اختيار ألوان ورموز مستوحاة من التاريخ والثقافة المحلية، لافتاً إلى أن المصرف قرر أن تكون العملة الجديدة خالية من الصور أو الرموز السياسية، في إشارة إلى توجه نحو طابع أكثر حيادية واستقراراً.

وأشار الحصرية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح النظام النقدي وإعادة ضبط الكتلة النقدية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
قناة العربية

ضمان الجودة

عبدالقادر

السورية

قناة ال

القادر

سورية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24