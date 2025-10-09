25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم "المركزي"
Lebanon 24
09-10-2025
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف حاكم مصرف
سوريا
المركزي
عبدالقادر
الحصرية في مقابلة خاصة مع
قناة العربية
عن أبرز ملامح وتفاصيل العملة
السورية
الجديدة، مؤكداً أنها ستشهد إزالة صفرين من قيمتها الاسمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.
Advertisement
وأوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستُطبع لدى أكثر من جهة، لضمان الجودة والأمان والسرعة في عملية الإصدار، مشدداً على أن المصرف "سيقوم بكل ما يلزم للتخلص من آثار العملة القديمة"، بما في ذلك سحب الفئات المتقادمة تدريجياً من السوق.
وأضاف أن التصميم الجديد سيُراعي عكس الهوية الوطنية السورية من خلال اختيار ألوان ورموز مستوحاة من التاريخ والثقافة المحلية، لافتاً إلى أن المصرف قرر أن تكون العملة الجديدة خالية من الصور أو الرموز السياسية، في إشارة إلى توجه نحو طابع أكثر حيادية واستقراراً.
وأشار الحصرية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح النظام النقدي وإعادة ضبط الكتلة النقدية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
عن طباعة عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف سوريا المركزي
Lebanon 24
عن طباعة عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف سوريا المركزي
09/10/2025 11:29:25
09/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: المرحلة الأولى لطرح العملة الجديدة تشمل تداولها تدريجيا إلى جانب الفئات الحالية والأوراق النقدية الجديدة سيتم طباعتها لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: المرحلة الأولى لطرح العملة الجديدة تشمل تداولها تدريجيا إلى جانب الفئات الحالية والأوراق النقدية الجديدة سيتم طباعتها لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة
09/10/2025 11:29:25
09/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا للعربية: حذف الصفرين من العملة سيخدم الاقتصاد
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا للعربية: حذف الصفرين من العملة سيخدم الاقتصاد
09/10/2025 11:29:25
09/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
Lebanon 24
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
09/10/2025 11:29:25
09/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة العربية
ضمان الجودة
عبدالقادر
السورية
قناة ال
القادر
سورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
Lebanon 24
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
04:03 | 2025-10-09
09/10/2025 04:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرة صندوق النقد تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية
Lebanon 24
مديرة صندوق النقد تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية
01:12 | 2025-10-09
09/10/2025 01:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة صعود غير مسبوقة.. الذهب يلتقط أنفاسه ويستقر فوق الـ4000 دولار
Lebanon 24
بعد مسيرة صعود غير مسبوقة.. الذهب يلتقط أنفاسه ويستقر فوق الـ4000 دولار
01:10 | 2025-10-09
09/10/2025 01:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط
01:07 | 2025-10-09
09/10/2025 01:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دبي الوجهة الثانية.. "طيران الرياض" تبدأ شبكتها العالمية
Lebanon 24
دبي الوجهة الثانية.. "طيران الرياض" تبدأ شبكتها العالمية
23:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:03 | 2025-10-09
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
01:12 | 2025-10-09
مديرة صندوق النقد تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية
01:10 | 2025-10-09
بعد مسيرة صعود غير مسبوقة.. الذهب يلتقط أنفاسه ويستقر فوق الـ4000 دولار
01:07 | 2025-10-09
بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط
23:00 | 2025-10-08
دبي الوجهة الثانية.. "طيران الرياض" تبدأ شبكتها العالمية
16:45 | 2025-10-08
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24