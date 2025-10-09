بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية

Advertisement

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة عقب تعثر طفيف في الجلسة السابقة.وحققت الأسواق في البرّ الصيني مكاسب تجاوزت 1% مع استئناف التداول بعد عطلة استمرت أسبوعًا، في حين تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.وتراجعت أسعار بعدما توصلت وحركة ، أمس الأربعاء، إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، تمهيدا لإطلاق سراح الرهائن المتبقين هناك مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال الأيام المقبلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.3% ليصل إلى 48369.90 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم مجموعة "سوفت بنك" بأكثر من 11% مع استمرار توسّعها في مجال .كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في بنسبة تقل عن 0.1% ليصل إلى 26840.95 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2% ليصل إلى 3931.07 نقطة، في أول جلسة تداول له منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 0.2% ليصل إلى 8965.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.3%.وفي ، أنهت الأسهم الأميركية تداولات أمس الأربعاء على تباين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ليصل إلى 6735.72 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، بعد يوم من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام.وتراجع مؤشر داو الصناعي بنسبة تقل عن 0.1% ليصل إلى 46601.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% ليصل إلى 23043.38 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق.