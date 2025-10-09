تباين أداء البورصات العربية في ختام جلسة الخميس

Advertisement

افتتحت التداولات على مكاسب جماعية، حيث ارتفع مؤشر “تاسي” بنسبة 0.2% مع بداية الجلسة، ليواصل المسار الصاعد ويغلق الأسبوع على مكاسب متتالية، تعكس ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد المحلي ونتائج الشركات الكبرى.وأنهت المؤشرات تعاملات الأسبوع على تباين واضح؛ إذ تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.5% لكنه حافظ على تماسكه فوق مستوى 9300 نقطة، فيما شهدت المؤشرات الأخرى تداولات محدودة وسط عمليات إعادة تمركز للمستثمرين.واستعاد مؤشر بورصة قطر مستوى 10900 نقطة في ختام التعاملات، بدعم من ارتفاع أسهم البنوك والقطاع الصناعي، بعد جلسة افتتاح مستقرة تداول خلالها المؤشر دون هذا المستوى قبل أن يعاود الصعود في الساعات الأخيرة.وشهدت الأسواق حركة متباينة؛ حيث استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5958 نقطة، فيما تراجعت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والاستثمار، بينما سجّل سوق أداءً مستقراً مع تداولات متوازنة بين المشترين والبائعين.بذلك، أنهت البورصات العربية جلسة الخميس على صورة مختلطة بين مكاسب السوق السعودي واستقرار نسبي في قطر ودبي، مقابل تراجع محدود في ، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة قد تحدد مسار الأسواق خلال الأسبوع المقبل. (cnbc)