23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تباين أداء البورصات العربية في ختام جلسة الخميس
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الأسواق العربية أداءً متباينًا في ختام تداولات الخميس، وسط تباين في اتجاهات المستثمرين بين جني الأرباح وحركة الشراء الانتقائي، فيما واصل المؤشر السعودي تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعومًا بارتفاع أسهم البنوك والطاقة.
Advertisement
افتتحت التداولات على مكاسب جماعية، حيث ارتفع مؤشر “تاسي” بنسبة 0.2% مع بداية الجلسة، ليواصل المسار الصاعد ويغلق الأسبوع على مكاسب متتالية، تعكس ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد المحلي ونتائج الشركات الكبرى.
وأنهت المؤشرات
الكويتية
تعاملات الأسبوع على تباين واضح؛ إذ تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.5% لكنه حافظ على تماسكه فوق مستوى 9300 نقطة، فيما شهدت المؤشرات الأخرى تداولات محدودة وسط عمليات إعادة تمركز للمستثمرين.
واستعاد مؤشر بورصة قطر مستوى 10900 نقطة في ختام التعاملات، بدعم من ارتفاع أسهم البنوك والقطاع الصناعي، بعد جلسة افتتاح مستقرة تداول خلالها المؤشر دون هذا المستوى قبل أن يعاود الصعود في الساعات الأخيرة.
وشهدت الأسواق
الإماراتية
حركة متباينة؛ حيث استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5958 نقطة، فيما تراجعت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والاستثمار، بينما سجّل سوق
أبوظبي
أداءً مستقراً مع تداولات متوازنة بين المشترين والبائعين.
بذلك، أنهت البورصات العربية جلسة الخميس على صورة مختلطة بين مكاسب السوق السعودي واستقرار نسبي في قطر ودبي، مقابل تراجع محدود في
الكويت
، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة قد تحدد مسار الأسواق خلال الأسبوع المقبل. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وتنسيق فرنسي سعودي حيال مؤتمر الجيش
Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وتنسيق فرنسي سعودي حيال مؤتمر الجيش
09/10/2025 22:49:34
09/10/2025 22:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة حكومية الخميس في بعبدا اذا تم التوافق على التعيينات وتقرير قانون الانتخاب يناقش اليوم
Lebanon 24
جلسة حكومية الخميس في بعبدا اذا تم التوافق على التعيينات وتقرير قانون الانتخاب يناقش اليوم
09/10/2025 22:49:34
09/10/2025 22:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تباين متجدّد
Lebanon 24
تباين متجدّد
09/10/2025 22:49:34
09/10/2025 22:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تباين بين "الثنائي" .. وموعد جديد للتظاهر
Lebanon 24
تباين بين "الثنائي" .. وموعد جديد للتظاهر
09/10/2025 22:49:34
09/10/2025 22:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإماراتية
الإماراتي
الكويتية
الإمارات
الكويتي
السعود
الكويت
أبوظبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي
Lebanon 24
السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي
15:00 | 2025-10-09
09/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
14:13 | 2025-10-09
09/10/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
Lebanon 24
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
12:11 | 2025-10-09
09/10/2025 12:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
Lebanon 24
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
11:33 | 2025-10-09
09/10/2025 11:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات
Lebanon 24
الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات
10:58 | 2025-10-09
09/10/2025 10:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2025-10-09
السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي
14:13 | 2025-10-09
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
12:11 | 2025-10-09
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
11:33 | 2025-10-09
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
10:58 | 2025-10-09
الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات
10:50 | 2025-10-09
بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24