إقتصاد

تباين أداء البورصات العربية في ختام جلسة الخميس

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:45
شهدت الأسواق العربية أداءً متباينًا في ختام تداولات الخميس، وسط تباين في اتجاهات المستثمرين بين جني الأرباح وحركة الشراء الانتقائي، فيما واصل المؤشر السعودي تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعومًا بارتفاع أسهم البنوك والطاقة.
افتتحت التداولات على مكاسب جماعية، حيث ارتفع مؤشر “تاسي” بنسبة 0.2% مع بداية الجلسة، ليواصل المسار الصاعد ويغلق الأسبوع على مكاسب متتالية، تعكس ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد المحلي ونتائج الشركات الكبرى.

وأنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الأسبوع على تباين واضح؛ إذ تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.5% لكنه حافظ على تماسكه فوق مستوى 9300 نقطة، فيما شهدت المؤشرات الأخرى تداولات محدودة وسط عمليات إعادة تمركز للمستثمرين.

واستعاد مؤشر بورصة قطر مستوى 10900 نقطة في ختام التعاملات، بدعم من ارتفاع أسهم البنوك والقطاع الصناعي، بعد جلسة افتتاح مستقرة تداول خلالها المؤشر دون هذا المستوى قبل أن يعاود الصعود في الساعات الأخيرة.

وشهدت الأسواق الإماراتية حركة متباينة؛ حيث استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5958 نقطة، فيما تراجعت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والاستثمار، بينما سجّل سوق أبوظبي أداءً مستقراً مع تداولات متوازنة بين المشترين والبائعين.

بذلك، أنهت البورصات العربية جلسة الخميس على صورة مختلطة بين مكاسب السوق السعودي واستقرار نسبي في قطر ودبي، مقابل تراجع محدود في الكويت، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة قد تحدد مسار الأسواق خلال الأسبوع المقبل. (cnbc)
