بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993

بعد أن سجلت أونصة أعلى مستوى قياسي لها الأربعاء عند أكثر من أربعة الاف، ارتفع سعر أونصة الفضة، وهي معدن ثمين يُستخدم أيضاً في الصناعة، بنسبة 3,12% ليصل إلى 50,4142 دولاراً الخميس حوالى الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش.