Advertisement

إقتصاد

بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1427351-638956319187752091.jpg
Doc-P-1427351-638956319187752091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل سعر أونصة الفضة، اليوم الخميس، مستوى قياسياً بتجاوزه 50 دولاراً، وهو الأعلى منذ عام 1993 وبدء إصدار بيانات "بلومبرغ"، وذلك مع تصاعد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تنامي المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.
Advertisement


بعد أن سجلت أونصة الذهب أعلى مستوى قياسي لها الأربعاء عند أكثر من أربعة الاف، ارتفع سعر أونصة الفضة، وهي معدن ثمين يُستخدم أيضاً في الصناعة، بنسبة 3,12% ليصل إلى 50,4142 دولاراً الخميس حوالى الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش.
مواضيع ذات صلة
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له
lebanon 24
09/10/2025 22:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
lebanon 24
09/10/2025 22:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
lebanon 24
09/10/2025 22:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
lebanon 24
09/10/2025 22:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24

بلومبرغ

الملا

الذهب

غرين

الصن

يوسي

جيوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
12:11 | 2025-10-09
10:58 | 2025-10-09
10:50 | 2025-10-09
10:45 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24