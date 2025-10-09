السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي

Advertisement

ارتفع الإنتاج الصناعي في بنسبة 7.1% خلال الماضي بدعم الأنشطة النفطية، وفقا لبيانات للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.ونمت الأنشطة النفطية بنسبة 8.3% حيث تعد أكبر وزن في مؤشر الإنتاج الصناعي باستحواذها على 75% منه، فيما تسارع نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% خلال أب مقارنة بـ 3.2% خلال 2025.وكان مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي قد سجل نموا خلال تموز الماضي 6.5% على أساس سنوي، مرتفعا بأعلى وتيرة في 19 شهرا.ويعد الإنتاج الصناعي أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030، إذ تقود قطاعات والبتروكيماويات المشهد الصناعي منذ عقود، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومناطق صناعية مثل وينبع. (روسيا اليوم)