إقتصاد
السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي
Lebanon 24
09-10-2025
|
16:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الإنتاج الصناعي في
السعودية
بنسبة 7.1% خلال
أغسطس
الماضي بدعم الأنشطة النفطية، وفقا لبيانات
الهيئة العامة
للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
ونمت الأنشطة النفطية بنسبة 8.3% حيث تعد أكبر وزن في مؤشر الإنتاج الصناعي باستحواذها على 75% منه، فيما تسارع نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% خلال أب مقارنة بـ 3.2% خلال
تموز
2025.
وكان مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي قد سجل نموا خلال تموز الماضي 6.5% على أساس سنوي، مرتفعا بأعلى وتيرة في 19 شهرا.
ويعد الإنتاج الصناعي أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030، إذ تقود قطاعات
النفط والغاز
والبتروكيماويات المشهد الصناعي منذ عقود، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومناطق صناعية مثل
الجبيل
وينبع. (روسيا اليوم)
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
14:13 | 2025-10-09
09/10/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
Lebanon 24
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
12:11 | 2025-10-09
09/10/2025 12:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
Lebanon 24
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
11:33 | 2025-10-09
09/10/2025 11:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات
Lebanon 24
الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات
10:58 | 2025-10-09
09/10/2025 10:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟
10:50 | 2025-10-09
09/10/2025 10:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
