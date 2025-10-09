Advertisement

إقتصاد

السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي

Lebanon 24
09-10-2025 | 16:02
A-
A+

Doc-P-1427378-638956347556916122.jpg
Doc-P-1427378-638956347556916122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 7.1% خلال أغسطس الماضي بدعم الأنشطة النفطية، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
Advertisement

ونمت الأنشطة النفطية بنسبة 8.3% حيث تعد أكبر وزن في مؤشر الإنتاج الصناعي باستحواذها على 75% منه، فيما تسارع نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% خلال أب مقارنة بـ 3.2% خلال تموز 2025.

وكان مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي قد سجل نموا خلال تموز الماضي 6.5% على أساس سنوي، مرتفعا بأعلى وتيرة في 19 شهرا.

ويعد الإنتاج الصناعي أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030، إذ تقود قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات المشهد الصناعي منذ عقود، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومناطق صناعية مثل الجبيل وينبع.  (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
خلال 2025.. المصافي العُمانية تحقق نموًا متباينًا في الإنتاج
lebanon 24
10/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: وضعنا خططا لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي
lebanon 24
10/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الترشيشي: نأمل بمبادرة سعودية تعيد فتح الأسواق السعودية أمام الانتاج اللبناني
lebanon 24
10/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الطلب يتصاعد والتوظيف يرتفع.. اقتصاد السعودية غير النفطي يسجل نموًا قويًا
lebanon 24
10/10/2025 01:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة

النفط والغاز

روسيا اليوم

السعودية

الرئيسي

السعود

الجبيل

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:13 | 2025-10-09
12:11 | 2025-10-09
11:33 | 2025-10-09
10:58 | 2025-10-09
10:50 | 2025-10-09
10:45 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24