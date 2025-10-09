Advertisement

إقتصاد

رئيس الوزراء الروسي: القطاع الزراعي ينمو أكثر من 50% خلال العقد الماضي

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:00
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين نمو أداء المجمع الزراعي الصناعي في روسيا أكثر من 50% في العقد الماضي، وتسجيله تحولا كبيرا في اعتماد التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية.
وجاء ذلك خلال كلمة ميشوستين اليوم الخميس في الجلسة العامة في المعرض الزراعي الصناعي الروسي السابع والعشرين "الخريف الذهبي".

وقال ميشوستين: "شهد القطاع الزراعي في روسيا نموا يتجاوز 50% خلال السنوات العشر الماضية، وأصبح أكثر تطورا من الناحية التقنية والقدرة على المنافسة".

وأشار ميشوستين إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أشاد مرارا بمساهمة المواطنين في إحياء القطاع الزراعي الذي أصبح أحد ركائز تعزيز السيادة الوطنية.

وتوقع بنك "روس سيلخوز بنك" الزراعي الروسي أن يحقق المزارعون في موسم 2025-2026 رقما قياسيا في إنتاج دوار الشمس، وفول الصويا، وبذور اللفت.

توقعات الإنتاج للموسم المقبل: 

دوار الشمس: 19.5 مليون طن (بنمو 15%)
فول الصويا: 7.8 مليون طن (بنمو 11%)
بذور اللفت: 5.4 مليون طن (بنمو 16% فيما لا تزال محاصيل الحبوب وعلى رأسها القمح تحطم أرقاما قياسية روسية وعالمية، حيث تشير التقديرات إلى حصاد روسيا أكثر من 135 مليون طن من الحبوب هذا العام.
(روسيا اليوم) 
