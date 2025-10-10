Advertisement

إقتصاد

رسوم جديدة لكل طن على السفن الأميركية تدخل الموانئ الصينية

Lebanon 24
10-10-2025 | 12:40
أعلنت وزارة النقل الصينية عن فرض رسوم إضافية على السفن التجارية الأمريكية التي تدخل الموانئ الصينية اعتبارا من 14 تشرين الأول الجاري.
وجاءت الخطوة ردا على إجراء مماثل فرضته الولايات المتحدة على السفن الصينية.

وشمل القرار الصيني جميع السفن المملوكة لشركات أمريكية أو التي ترفع العلم الأمريكي أو تلك المصنعة في الولايات المتحدة، حيث ستفرض عليها رسوم إضافية. 

وستفرض على السفن الأمريكية التي تصل إلى الصين رسوم قدرها 400 يوان (56 دولار) لكل طن صافي، على أن ترتفع إلى 640 يوان في أبريل المقبل، ثم تزداد سنويا.

وذكرت الوزارة الصينية أن "الرسوم الخاصة في الموانئ" تطبق على كل رحلة تقوم بها السفينة إلى الصين، وليس على كل ميناء تزوره، كما لن تفرض الرسوم على السفينة أكثر من خمس مرات في السنة.

ويبدأ تطبيق هذه الرسوم في نفس اليوم الذي تبدأ فيه الموانئ الأمريكية بفرض رسوم على السفن التي تشغلها أو تصنعها الصين عند وصولها إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
