رسوم جديدة لكل طن على السفن الأميركية تدخل الموانئ الصينية

أعلنت عن فرض رسوم إضافية على السفن التجارية التي تدخل الموانئ اعتبارا من 14 تشرين الأول الجاري.وجاءت الخطوة ردا على إجراء مماثل فرضته على السفن الصينية.وشمل القرار الصيني جميع السفن المملوكة لشركات أمريكية أو التي ترفع الأمريكي أو تلك المصنعة في الولايات المتحدة، حيث ستفرض عليها رسوم إضافية.وستفرض على السفن الأمريكية التي تصل إلى رسوم قدرها 400 يوان (56 دولار) لكل طن ، على أن ترتفع إلى 640 يوان في أبريل المقبل، ثم تزداد سنويا.وذكرت الوزارة الصينية أن "الرسوم الخاصة في الموانئ" تطبق على كل رحلة تقوم بها السفينة إلى الصين، وليس على كل ميناء تزوره، كما لن تفرض الرسوم على السفينة أكثر من خمس مرات في السنة.ويبدأ تطبيق هذه الرسوم في نفس اليوم الذي تبدأ فيه الموانئ الأمريكية بفرض رسوم على السفن التي تشغلها أو تصنعها الصين عند وصولها إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)