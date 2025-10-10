بعد القيود التي فرضتها بكين.. ترامب "سنفرض رسوماً إضافية على الصين"

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، الجمعة، أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على ، وضوابط على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إليها، اعتباراً من الأول من نوفمبر، وذلك بعد أن فرضت قيوداً "صارمة للغاية" على تصدير النادرة.وقال في منشور على منصة " " إنه "بناء على هذا الموقف غير المسبوق، ستفرض الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حالياً".