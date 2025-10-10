Advertisement

إقتصاد

بعد القيود التي فرضتها بكين.. ترامب "سنفرض رسوماً إضافية على الصين"

Lebanon 24
10-10-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1427993-638957690896109133.webp
Doc-P-1427993-638957690896109133.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، وضوابط على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إليها، اعتباراً من الأول من نوفمبر، وذلك بعد أن فرضت بكين قيوداً "صارمة للغاية" على تصدير المعادن النادرة.
Advertisement

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إنه "بناء على هذا الموقف غير المسبوق، ستفرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حالياً".
يأتي ذلك بعد أن اعتبر الرئيس الأميركي، بوقت سابق الجمعة، أن الصين "أصبحت عدائية للغاية"، مهدداً إياها بفرض زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية، عقب قرار بكين حول المعادن النادرة.

كما علق على "تروث سوشال" قائلاً: "لقد كانت مفاجأة حقيقية".
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين إلى جانب القائمة الحالية
lebanon 24
11/10/2025 13:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنفرض رسوما 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليا
lebanon 24
11/10/2025 13:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: حان الوقت لأن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وعقوبات على الصين وروسيا
lebanon 24
11/10/2025 13:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
غراهام: نثمّن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية للنفط في روسيا والصين
lebanon 24
11/10/2025 13:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

تروث سوشال

المعادن

دونالد

الصين

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:07 | 2025-10-11
03:38 | 2025-10-11
01:45 | 2025-10-11
00:41 | 2025-10-11
23:00 | 2025-10-10
15:00 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24