تركيا تُلزم المؤسسات الغذائية بعرض الأسعار إلكترونيًا

Advertisement

أصبحت مؤسسات بيع المواد الغذائية في ملزمة بنشر أسعار معروضاتها بالصيغة الإلكترونية، لحصول المستهلكين على معلومات دقيقة عن الأسعار في المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات.وأفادت صحيفة "ستار" بأنه تم إلزام أصحاب المؤسسات الغذائية في تركيا بهذا الأمر مشيرة إلى أنه تم نشر اللائحة المعدّة من قبل ، والمتضمنة تعديلات على لائحة بطاقات الأسعار، في ودخلت حيز التنفيذ.وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب هذا الوثيقة، سوف تقوم المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات بيع الأطعمة والمشروبات، والمعايير الخاصة بها محددة من قبل الوزارة، بنقل بيانات قوائم أسعارها بصيغة إلكترونية. وسيتمكن المستهلكون من الاطلاع على هذه المعلومات بصيغة رقمية".كما تشمل القواعد الجديدة مؤسسات تجارة الكتب وأصبحت المتاجر التي تبيع الكتب والمجلات والصحف ملزمة باستخدام بطاقات الأسعار الإلكترونية بما في ذلك رموز الاستجابة السريعة (QR Codes).ونقلت "ستار" عن بيان لوزارة التجارة: "في التي تروج للكتب والمجلات والصحف والسلع المماثلة، أصبح من الممكن الآن عرض الأسعار ليس فقط عن طريق البطاقات التقليدية، بل أيضاً باستخدام الأجهزة الإلكترونية.واعتبرت وزارة التجارة أن هذا التجديد "سيمكّن المستهلكين من الحصول على معلومات الأسعار بشكل أسرع وأكثر ملاءمة ودقة. تكون الأسعار وطريقة عرضها في المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغيرها من المؤسسات تحت رقابة خاصة". (روسيا اليوم)