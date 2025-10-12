23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
صكوك 2025 تكسر السقف
Lebanon 24
12-10-2025
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سوق الصكوك العالمي رقماً قياسياً في الربع الثالث 2025. بلغت الإصدارات في الأسواق الرئيسية (الخليج، ماليزيا، إندونيسيا،
تركيا
، باكستان) نحو 80 مليار دولار، بزيادة 22% ربعياً و89% سنوياً. ورحّبت "ناسداك دبي" بإدراج صكوك إندونيسية بقيمة 2.2 مليار دولار.
Advertisement
ويتجلى الدافع بتراجع تكاليف التمويل ووفرة السيولة في
الخليج
، رغم تشدد الامتثال الشرعي والتوترات الإقليمية. خفض
الفيدرالي
الأميركي الفائدة في سبتمبر إلى 4.25% عزّز الإصدارات، فيما هبطت السندات التقليدية 17.6% ربعياً في الأسواق نفسها.
ارتفعت حصة الصكوك إلى 35% من إجمالي إصدارات الدين (من 27.5% قبل عام). وبلغت الصكوك القائمة تريليون دولار بنهاية الربع، بزيادة 15.5% سنوياً، منها 28% مقوّمة بالدولار. وشكّلت صكوك الـESG 13% من الإصدارات الدولارية، مع صعود حصة الأدوات الثانوية.
تتصدر ماليزيا 34% من الصكوك القائمة، تليها
السعودية
30%. وخارج الخليج، شكّلت إندونيسيا وماليزيا وتركيا 64% من الإصدارات العالمية خلال الربع. وفي الخليج، تمثل الصكوك 40% من أدوات الدين، مقابل 16% في باقي الأسواق الناشئة.
التوقعات إيجابية لعامي 2025 و2026، مع فرص تجاوز مستويات 2024، بدعم إعادة التمويل، والتنويع، والإصلاحات. تفترض "فيتش" سعراً للنفط 70 دولاراً في 2025 و65 دولاراً في 2026، مع مخاطر من صدمات الأسعار أو متطلبات شرعية جديدة.
الإصلاحات المقترحة تدفع الصكوك نحو هياكل معززة بالأصول ومنح الحاملين ملكية كاملة، ما يرفع تعرضهم للمخاطر، ويزيد كلفة الإصدار وإجراءاته بسبب نقل الأصول والوثائق الإضافية. (العين)
مواضيع ذات صلة
إقبال قوي يخفض عوائد صكوك "أرامكو" السعودية 35 نقطة أساس
Lebanon 24
إقبال قوي يخفض عوائد صكوك "أرامكو" السعودية 35 نقطة أساس
13/10/2025 00:25:48
13/10/2025 00:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعتزم بيع صكوك مقومة بالدولار
Lebanon 24
السعودية تعتزم بيع صكوك مقومة بالدولار
13/10/2025 00:25:48
13/10/2025 00:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة "عالية السقف" لجعجع غداً
Lebanon 24
كلمة "عالية السقف" لجعجع غداً
13/10/2025 00:25:48
13/10/2025 00:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
Lebanon 24
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
13/10/2025 00:25:48
13/10/2025 00:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الفيدرالي
السعودية
الرئيسي
الخليج
السعود
تركيا
الشرع
جمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوق الكريبتو تنتعش
Lebanon 24
سوق الكريبتو تنتعش
16:50 | 2025-10-12
12/10/2025 04:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
Lebanon 24
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
16:16 | 2025-10-12
12/10/2025 04:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟
Lebanon 24
هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟
14:58 | 2025-10-12
12/10/2025 02:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين
Lebanon 24
"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين
13:59 | 2025-10-12
12/10/2025 01:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من أين ستأتي أموال إعادة إعمار غزة؟ مسؤول أميركي يكشف
Lebanon 24
من أين ستأتي أموال إعادة إعمار غزة؟ مسؤول أميركي يكشف
12:56 | 2025-10-12
12/10/2025 12:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:50 | 2025-10-12
سوق الكريبتو تنتعش
16:16 | 2025-10-12
أوروبا تعتمد البصمة والوجه على الحدود.. ختم الجواز إلى زوال
14:58 | 2025-10-12
هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟
13:59 | 2025-10-12
"كل شيء سيكون على ما يرام".. ترامب يتكلم عن التوترات التجارية مع الصين
12:56 | 2025-10-12
من أين ستأتي أموال إعادة إعمار غزة؟ مسؤول أميركي يكشف
10:40 | 2025-10-12
تركيا تُلزم المؤسسات الغذائية بعرض الأسعار إلكترونيًا
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 00:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 00:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 00:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24