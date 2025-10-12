Advertisement

إقتصاد

صكوك 2025 تكسر السقف

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:06
سجّل سوق الصكوك العالمي رقماً قياسياً في الربع الثالث 2025. بلغت الإصدارات في الأسواق الرئيسية (الخليج، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، باكستان) نحو 80 مليار دولار، بزيادة 22% ربعياً و89% سنوياً. ورحّبت "ناسداك دبي" بإدراج صكوك إندونيسية بقيمة 2.2 مليار دولار.
ويتجلى الدافع بتراجع تكاليف التمويل ووفرة السيولة في الخليج، رغم تشدد الامتثال الشرعي والتوترات الإقليمية. خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة في سبتمبر إلى 4.25% عزّز الإصدارات، فيما هبطت السندات التقليدية 17.6% ربعياً في الأسواق نفسها.

ارتفعت حصة الصكوك إلى 35% من إجمالي إصدارات الدين (من 27.5% قبل عام). وبلغت الصكوك القائمة تريليون دولار بنهاية الربع، بزيادة 15.5% سنوياً، منها 28% مقوّمة بالدولار. وشكّلت صكوك الـESG 13% من الإصدارات الدولارية، مع صعود حصة الأدوات الثانوية.

تتصدر ماليزيا 34% من الصكوك القائمة، تليها السعودية 30%. وخارج الخليج، شكّلت إندونيسيا وماليزيا وتركيا 64% من الإصدارات العالمية خلال الربع. وفي الخليج، تمثل الصكوك 40% من أدوات الدين، مقابل 16% في باقي الأسواق الناشئة.

التوقعات إيجابية لعامي 2025 و2026، مع فرص تجاوز مستويات 2024، بدعم إعادة التمويل، والتنويع، والإصلاحات. تفترض "فيتش" سعراً للنفط 70 دولاراً في 2025 و65 دولاراً في 2026، مع مخاطر من صدمات الأسعار أو متطلبات شرعية جديدة.

الإصلاحات المقترحة تدفع الصكوك نحو هياكل معززة بالأصول ومنح الحاملين ملكية كاملة، ما يرفع تعرضهم للمخاطر، ويزيد كلفة الإصدار وإجراءاته بسبب نقل الأصول والوثائق الإضافية. (العين)
