إقتصاد
سوق الكريبتو تنتعش
Lebanon 24
12-10-2025
|
16:50
عادت سوق الأصول الرقمية إلى الارتفاع، الأحد 12 تشرين الأول، بعد يومين من الخسائر الحادّة، مع تحسّن شهية المخاطر.
ارتفع البيتكوين بنسبة 1.45% إلى نحو 112,920.75 دولارًا بعد هبوطه أمس إلى 110 آلاف دولار، فيما استعادت الإيثريوم مستوى 4000 دولار مسجّلة مكاسب يومية 6.2%، وقفزت سولانا بنحو 7.5% إلى 191 دولارًا.
وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفّرة 3.92 تريليون دولار (+2.13% خلال 24 ساعة).
جاء الارتداد بعد موجة تصفية قياسية للمراكز تلت بلوغ بيتكوين قمة تاريخية، وتراجعًا أسبوعيًا يقارب 8.74%.
وتُعزى التقلبات الأخيرة بدرجة كبيرة إلى الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
(رفع التعرفة على الصادرات
الصينية
إلى 100% وقيود على تصدير البرمجيات الحيوية)، ردًّا على قيود صينية على معادن نادرة ضرورية للتكنولوجيا والصناعات التحويلية.
