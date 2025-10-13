مع تفاؤل المستثمرين بانفراج الأزمة الأميركية الصينية.. أسعار النفط ترتفع 1%

Advertisement

استردت أسعار بعض المكاسب اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في 5 أشهر في الجلسة السابقة حيث يأمل المستثمرون في أن تؤدي المحادثات المحتملة بين رئيسي والصين إلى تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.39%، لتصل إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول بعد أن انخفضت عند التسوية 3.82% يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من أيار.غرب الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.48% إلى 59.77 دولار للبرميل، بعد أن نزل 4.24% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من أيار.