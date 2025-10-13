Advertisement

إقتصاد

مع تفاؤل المستثمرين بانفراج الأزمة الأميركية الصينية.. أسعار النفط ترتفع 1%

Lebanon 24
13-10-2025 | 00:21
استردت أسعار النفط بعض المكاسب اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في 5 أشهر في الجلسة السابقة حيث يأمل المستثمرون في أن تؤدي المحادثات المحتملة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين إلى تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.39%، لتصل إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول بعد أن انخفضت عند التسوية 3.82% يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من أيار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.48% إلى 59.77 دولار للبرميل، بعد أن نزل 4.24% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من أيار.
