25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع تفاؤل المستثمرين بانفراج الأزمة الأميركية الصينية.. أسعار النفط ترتفع 1%
Lebanon 24
13-10-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
استردت أسعار
النفط
بعض المكاسب اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في 5 أشهر في الجلسة السابقة حيث يأمل المستثمرون في أن تؤدي المحادثات المحتملة بين رئيسي
الولايات المتحدة
والصين إلى تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.
Advertisement
وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.39%، لتصل إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول بعد أن انخفضت عند التسوية 3.82% يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من أيار.
وارتفع خام
غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.48% إلى 59.77 دولار للبرميل، بعد أن نزل 4.24% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من أيار.
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
13/10/2025 13:57:57
13/10/2025 13:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار النفط عالمياً
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار النفط عالمياً
13/10/2025 13:57:57
13/10/2025 13:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم في لبنان يتسارع: 1,32% ارتفاع بأسعار الاستهلاك في تموز
Lebanon 24
التضخم في لبنان يتسارع: 1,32% ارتفاع بأسعار الاستهلاك في تموز
13/10/2025 13:57:57
13/10/2025 13:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط.. هذا ما سجلته
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط.. هذا ما سجلته
13/10/2025 13:57:57
13/10/2025 13:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع
الولايات المتحدة
وارتفع خام
خام برنت
الصينية
تكساس
الصين
تابع
قد يعجبك أيضاً
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
Lebanon 24
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
06:31 | 2025-10-13
13/10/2025 06:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
Lebanon 24
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
06:30 | 2025-10-13
13/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
06:28 | 2025-10-13
13/10/2025 06:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مزارعو البطاطا في البقاع: المنتجات السورية تدخل بحرّية.. فلماذا بطاطتنا مكدّسة؟
Lebanon 24
مزارعو البطاطا في البقاع: المنتجات السورية تدخل بحرّية.. فلماذا بطاطتنا مكدّسة؟
05:30 | 2025-10-13
13/10/2025 05:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط في عقود السندات الفرنسية بعد إعلان التشكيلة الحكومية
Lebanon 24
هبوط في عقود السندات الفرنسية بعد إعلان التشكيلة الحكومية
03:54 | 2025-10-13
13/10/2025 03:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:31 | 2025-10-13
كومان في اليوم العالمي للحد من الكوارث: "تمويل المرونة لا الكوارث"
06:30 | 2025-10-13
سامسونغ.. الذكاء الاصطناعي يقود الشركة إلى أعلى قيمة سوقية
06:28 | 2025-10-13
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
05:30 | 2025-10-13
مزارعو البطاطا في البقاع: المنتجات السورية تدخل بحرّية.. فلماذا بطاطتنا مكدّسة؟
03:54 | 2025-10-13
هبوط في عقود السندات الفرنسية بعد إعلان التشكيلة الحكومية
02:24 | 2025-10-13
مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 13:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 13:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 13:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24