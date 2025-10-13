مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً

Advertisement

ارتفع لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين والصين وتوقعات خفض (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.وصعدت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.15% إلى 4063.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4073.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 2.29% إلى 4092.0 دولار. وارتفعت الفضة 4.87% عند سعر 49.56 دولار للأونصة.