إقتصاد

مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:24
ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وصعدت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.15% إلى 4063.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4073.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 2.29% إلى 4092.0 دولار. وارتفعت الفضة 4.87% عند سعر 49.56 دولار للأونصة.
