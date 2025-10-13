24
إقتصاد
بعد تخفيف حدة التوتر مع الصين.. الأسهم الأوروبية تنتعش
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت الأسهم الأوروبية تعافيًا طفيفًا بعد تخفيف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لهجته تجاه التجارة مع
الصين
، بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر "
ستوكس 600
"
الأوروبي
0.4%، في حين شهدت الأسواق الآسيوية تراجعًا ملحوظًا.
ويُعزى الانتعاش إلى تحسن المزاج العام للمستثمرين، وتفاؤل بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية، وازدهار أسهم قطاع
الذكاء الاصطناعي
. ومن أبرز التحركات السوقية، صعود أسهم "بي إس آي سوفتوير"
الألمانية
34% بعد إعلان استحواذ "ووربرغ بينكوس"، وقفزت أسهم "بيغ يلو غروب"
البريطانية
21% بعد دراسة عرض نقدي محتمل من "بلاكستون
أوروبا
".
ويشير خبراء الاستثمار إلى أن أسواق أوروبا تتداول قرب مستويات قياسية مدعومة بعوامل النمو التكنولوجي، رغم استمرار مخاطر الرسوم الجمركية والتوترات السياسية، مما يجعل السياسات النقدية والمالية التوسعية دافعة رئيسية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
