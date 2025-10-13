Advertisement

إقتصاد

بعد تخفيف حدة التوتر مع الصين.. الأسهم الأوروبية تنتعش

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1428950-638959714353630107.png
Doc-P-1428950-638959714353630107.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت الأسهم الأوروبية تعافيًا طفيفًا بعد تخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه التجارة مع الصين، بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4%، في حين شهدت الأسواق الآسيوية تراجعًا ملحوظًا.
Advertisement

ويُعزى الانتعاش إلى تحسن المزاج العام للمستثمرين، وتفاؤل بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية، وازدهار أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز التحركات السوقية، صعود أسهم "بي إس آي سوفتوير" الألمانية 34% بعد إعلان استحواذ "ووربرغ بينكوس"، وقفزت أسهم "بيغ يلو غروب" البريطانية 21% بعد دراسة عرض نقدي محتمل من "بلاكستون أوروبا".

ويشير خبراء الاستثمار إلى أن أسواق أوروبا تتداول قرب مستويات قياسية مدعومة بعوامل النمو التكنولوجي، رغم استمرار مخاطر الرسوم الجمركية والتوترات السياسية، مما يجعل السياسات النقدية والمالية التوسعية دافعة رئيسية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
 
مواضيع ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية: سنعيد العمل باتفاقية عسكرية مع الجارة الشمالية تخفيفا للتوترات
lebanon 24
13/10/2025 19:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
lebanon 24
13/10/2025 19:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سوق الكريبتو تنتعش
lebanon 24
13/10/2025 19:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في حدة التوتر.. اطلاق نار يشعل الخلاف بين الكوريتين
lebanon 24
13/10/2025 19:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

دونالد ترامب

البريطانية

ستوكس 600

الألمانية

البريطاني

الأوروبي

دونالد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:20 | 2025-10-13
09:31 | 2025-10-13
09:30 | 2025-10-13
08:57 | 2025-10-13
07:44 | 2025-10-13
07:42 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24