بعد تخفيف حدة التوتر مع الصين.. الأسهم الأوروبية تنتعش

Advertisement

سجّلت الأسهم الأوروبية تعافيًا طفيفًا بعد تخفيف الرئيس الأميركي لهجته تجاه التجارة مع ، بعد موجة بيع حادة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر " " 0.4%، في حين شهدت الأسواق الآسيوية تراجعًا ملحوظًا.ويُعزى الانتعاش إلى تحسن المزاج العام للمستثمرين، وتفاؤل بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية، وازدهار أسهم قطاع . ومن أبرز التحركات السوقية، صعود أسهم "بي إس آي سوفتوير" 34% بعد إعلان استحواذ "ووربرغ بينكوس"، وقفزت أسهم "بيغ يلو غروب" 21% بعد دراسة عرض نقدي محتمل من "بلاكستون ".ويشير خبراء الاستثمار إلى أن أسواق أوروبا تتداول قرب مستويات قياسية مدعومة بعوامل النمو التكنولوجي، رغم استمرار مخاطر الرسوم الجمركية والتوترات السياسية، مما يجعل السياسات النقدية والمالية التوسعية دافعة رئيسية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.