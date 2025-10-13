من فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد لـ2025؟

Advertisement

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، منح في العلوم الاقتصادية لعام 2025 إلى كلّ من جويل موكير، والبروفيسور فيليب أغيون، والبروفيسور بيتر هويت، تقديرًا لإسهاماتهم في تفسير دور الابتكار والتقدم التكنولوجي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.وذكرت لجنة أن الاقتصاديين الثلاثة وضعوا أسسًا نظرية تشرح كيفية مساهمة الابتكار في تعزيز النمو، إذ حدّد موكير شروط التطور التكنولوجي المستدام، فيما طوّر أغيون وهويت نموذج "التدمير الخلّاق" الذي يربط بين المنافسة والابتكار.ويعمل موكير (79 عامًا) أستاذًا في جامعة نورث وسترن الأميركية، وأغيون (68 عامًا) في كوليج دو فرانس وكلية للاقتصاد، وهويت (78 عامًا) في جامعة الأميركية. وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 990 ألف دولار)، على أن يحصل موكير على نصفها، ويتقاسم أغيون وهويت النصف الآخر. (روسيا اليوم)