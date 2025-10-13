21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
من فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد لـ2025؟
Lebanon 24
13-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، منح
جائزة نوبل
في العلوم الاقتصادية لعام 2025 إلى كلّ من
البروفيسور
جويل موكير، والبروفيسور فيليب أغيون، والبروفيسور بيتر هويت، تقديرًا لإسهاماتهم في تفسير دور الابتكار والتقدم التكنولوجي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
Advertisement
وذكرت لجنة
نوبل
أن الاقتصاديين الثلاثة وضعوا أسسًا نظرية تشرح كيفية مساهمة الابتكار في تعزيز النمو، إذ حدّد موكير شروط التطور التكنولوجي المستدام، فيما طوّر أغيون وهويت نموذج "التدمير الخلّاق" الذي يربط بين المنافسة والابتكار.
ويعمل موكير (79 عامًا) أستاذًا في جامعة نورث وسترن الأميركية، وأغيون (68 عامًا) في كوليج دو فرانس وكلية
لندن
للاقتصاد، وهويت (78 عامًا) في جامعة
براون
الأميركية. وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 990 ألف دولار)، على أن يحصل موكير على نصفها، ويتقاسم أغيون وهويت النصف الآخر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
Lebanon 24
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
14/10/2025 01:00:07
14/10/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
14/10/2025 01:00:07
14/10/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من فاز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2025؟
Lebanon 24
من فاز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2025؟
14/10/2025 01:00:07
14/10/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين عن عدم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام: إنه يفعل الكثير من أجل السلام
Lebanon 24
بوتين عن عدم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام: إنه يفعل الكثير من أجل السلام
14/10/2025 01:00:07
14/10/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
البروفيسور
جائزة نوبل
كلية لندن
أكاديمية
السويدي
السويد
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الفضة تسجّل أعلى سعر في تاريخها!
Lebanon 24
الفضة تسجّل أعلى سعر في تاريخها!
16:00 | 2025-10-13
13/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: قريبًا.. كهرباء 24/24؟
Lebanon 24
بالفيديو: قريبًا.. كهرباء 24/24؟
14:38 | 2025-10-13
13/10/2025 02:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
Lebanon 24
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
13:14 | 2025-10-13
13/10/2025 01:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى وزير المالية.. نداءٌ من حراك المعلمين المتعاقدين
Lebanon 24
إلى وزير المالية.. نداءٌ من حراك المعلمين المتعاقدين
13:04 | 2025-10-13
13/10/2025 01:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-10-13
الفضة تسجّل أعلى سعر في تاريخها!
14:38 | 2025-10-13
بالفيديو: قريبًا.. كهرباء 24/24؟
13:14 | 2025-10-13
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
13:04 | 2025-10-13
إلى وزير المالية.. نداءٌ من حراك المعلمين المتعاقدين
12:19 | 2025-10-13
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
10:45 | 2025-10-13
بعد تخفيف حدة التوتر مع الصين.. الأسهم الأوروبية تنتعش
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24