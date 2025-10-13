Advertisement

إقتصاد

من فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد لـ2025؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1429015-638959808488786519.jpg
Doc-P-1429015-638959808488786519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2025 إلى كلّ من البروفيسور جويل موكير، والبروفيسور فيليب أغيون، والبروفيسور بيتر هويت، تقديرًا لإسهاماتهم في تفسير دور الابتكار والتقدم التكنولوجي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
Advertisement

وذكرت لجنة نوبل أن الاقتصاديين الثلاثة وضعوا أسسًا نظرية تشرح كيفية مساهمة الابتكار في تعزيز النمو، إذ حدّد موكير شروط التطور التكنولوجي المستدام، فيما طوّر أغيون وهويت نموذج "التدمير الخلّاق" الذي يربط بين المنافسة والابتكار.

ويعمل موكير (79 عامًا) أستاذًا في جامعة نورث وسترن الأميركية، وأغيون (68 عامًا) في كوليج دو فرانس وكلية لندن للاقتصاد، وهويت (78 عامًا) في جامعة براون الأميركية. وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 990 ألف دولار)، على أن يحصل موكير على نصفها، ويتقاسم أغيون وهويت النصف الآخر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
lebanon 24
14/10/2025 01:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
lebanon 24
14/10/2025 01:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من فاز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2025؟
lebanon 24
14/10/2025 01:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين عن عدم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام: إنه يفعل الكثير من أجل السلام
lebanon 24
14/10/2025 01:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

البروفيسور

جائزة نوبل

كلية لندن

أكاديمية

السويدي

السويد

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2025-10-13
14:38 | 2025-10-13
13:14 | 2025-10-13
13:04 | 2025-10-13
12:19 | 2025-10-13
10:45 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24