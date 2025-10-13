الفضة تسجّل أعلى سعر في تاريخها!

Advertisement

شهدت أسعار الفضة اليوم الإثنين ارتفاعًا تاريخيًا، إذ تجاوزت حاجز 50 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، محققة زيادة بنسبة نحو 6% في التداولات الآجلة لشهر كانون الأول المقبل.وسجلت الفضة أعلى مستوى لها عند 50.083 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 15:35 بتوقيت ، في ظل تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض، وتحسّن المعطيات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الأداء الإيجابي في سوق النفيسة.ويعكس هذا الصعود اللافت تحولًا في توجهات المستثمرين نحو الفضة باعتبارها أحد أفضل الأصول أداءً هذا العام، ما عزّز مكانتها إلى جانب كملاذ استثماري آمن في .