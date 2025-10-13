Advertisement

إقتصاد

الفضة تسجّل أعلى سعر في تاريخها!

Lebanon 24
13-10-2025 | 16:00
شهدت أسعار الفضة اليوم الإثنين ارتفاعًا تاريخيًا، إذ تجاوزت حاجز 50 دولارًا للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، محققة زيادة بنسبة نحو 6% في التداولات الآجلة لشهر كانون الأول المقبل.

وسجلت الفضة أعلى مستوى لها عند 50.083 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 15:35 بتوقيت موسكو، في ظل تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض، وتحسّن المعطيات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الأداء الإيجابي في سوق المعادن النفيسة.
ويعكس هذا الصعود اللافت تحولًا في توجهات المستثمرين نحو الفضة باعتبارها أحد أفضل الأصول أداءً هذا العام، ما عزّز مكانتها إلى جانب الذهب كملاذ استثماري آمن في الأسواق العالمية.
