إقتصاد

مع تهدئة التوتر التجاري بين أميركا والصين.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
14-10-2025 | 00:32
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ظهور مؤشرات أولية على تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز التفاؤل في الأسواق وخفف المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزما بلقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير.

وأضاف أن اتصالات مكثفة أجريت بين الجانبين مطلع هذا الأسبوع وتوقع عقد المزيد من الاجتماعات.
