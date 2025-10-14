مع تهدئة التوتر التجاري بين أميركا والصين.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء مع ظهور مؤشرات أولية على تراجع التوتر التجاري بين والصين، ما عزز التفاؤل في الأسواق وخفف المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.وقال الأميركي أمس الاثنين إن لا يزال ملتزما بلقاء نظيره الصيني في في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير.وأضاف أن اتصالات مكثفة أجريت بين الجانبين مطلع هذا الأسبوع وتوقع عقد المزيد من الاجتماعات.