مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. تراجع في أسعار العملات المشفرة

شهدت أسواق العملات المشفرة تراجعا جماعيا اليوم الثلاثاء، متأثرةً بتصاعد حدة التوترات التجارية بين والصين.وانخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.36% ليصل إلى 115,380.19 دولار، بعد أن تراجع بأكثر من 6% الأسبوع الماضي مع تأثر معنويات المخاطرة.كما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 0.77% ليصل إلى 4,256.42 دولار، بعد أن فقد نحو 8% من قيمته الأسبوع الماضي.وأفاد المشاركون في السوق أن قطاع العملات المشفرة شهد يوم الجمعة تصفيةً تتجاوز 19 مليار دولار عبر مراكز الرافعة المالية، حيث أدّى البيع بدافع الذعر وانخفاض السيولة إلى تقلبات حادة.