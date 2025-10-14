Advertisement

إقتصاد

الأسهم الأوروبية تقترب من أدنى مستوى في أسبوعين

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:16
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متأثرةً بتجدد المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبانخفاض أسهم شركة ميشلان إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين بعد أن خفّضت شركة الإطارات الفرنسية توقعاتها السنوية.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي العام بنسبة 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، بعد ارتفاع مؤقت يوم الاثنين.

كانت الأسواق العالمية قد شهدت موجة بيع حادة يوم الجمعة الماضي بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية ردًا على قيود بكين على صادرات المعادن النادرة، وفق وكالة "رويترز".
