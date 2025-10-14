الأسهم الأوروبية تقترب من أدنى مستوى في أسبوعين

Advertisement

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متأثرةً بتجدد المخاوف من حرب تجارية بين والصين، وبانخفاض أسهم شركة ميشلان إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين بعد أن خفّضت شركة الإطارات توقعاتها السنوية.وتراجع مؤشر ستوكس 600 العام بنسبة 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، بعد ارتفاع مؤقت يوم الاثنين.كانت قد شهدت موجة بيع حادة يوم الجمعة الماضي بعدما هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع ردًا على قيود على صادرات النادرة، وفق وكالة " ".