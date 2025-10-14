25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الأسهم الأوروبية تقترب من أدنى مستوى في أسبوعين
Lebanon 24
14-10-2025
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متأثرةً بتجدد المخاوف من حرب تجارية بين
الولايات المتحدة
والصين، وبانخفاض أسهم شركة ميشلان إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين بعد أن خفّضت شركة الإطارات
الفرنسية
توقعاتها السنوية.
Advertisement
وتراجع مؤشر ستوكس 600
الأوروبي
العام بنسبة 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، بعد ارتفاع مؤقت يوم الاثنين.
كانت
الأسواق العالمية
قد شهدت موجة بيع حادة يوم الجمعة الماضي بعدما هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع
الصينية
ردًا على قيود
بكين
على صادرات
المعادن
النادرة، وفق وكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
هبوط حاد لمؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
هبوط حاد لمؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
14/10/2025 12:43:09
14/10/2025 12:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين
Lebanon 24
الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين
14/10/2025 12:43:09
14/10/2025 12:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
14/10/2025 12:43:09
14/10/2025 12:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: البرازيل رفضت قبول اعتماد سفيرة إسرائيلية جديدة لديها والعلاقات تدار على أدنى مستوى
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: البرازيل رفضت قبول اعتماد سفيرة إسرائيلية جديدة لديها والعلاقات تدار على أدنى مستوى
14/10/2025 12:43:09
14/10/2025 12:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأسواق العالمية
دونالد ترامب
الفرنسية
الأوروبي
الصينية
المعادن
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
المتقاعدون في المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة
Lebanon 24
المتقاعدون في المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة
04:18 | 2025-10-14
14/10/2025 04:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. تراجع في أسعار العملات المشفرة
Lebanon 24
مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. تراجع في أسعار العملات المشفرة
02:47 | 2025-10-14
14/10/2025 02:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:06 | 2025-10-14
14/10/2025 02:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الفضة تسجل أعلى سعر في تاريخها
Lebanon 24
الفضة تسجل أعلى سعر في تاريخها
01:51 | 2025-10-14
14/10/2025 01:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً
Lebanon 24
وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً
01:39 | 2025-10-14
14/10/2025 01:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:18 | 2025-10-14
المتقاعدون في المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة
02:47 | 2025-10-14
مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.. تراجع في أسعار العملات المشفرة
02:06 | 2025-10-14
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
01:51 | 2025-10-14
الفضة تسجل أعلى سعر في تاريخها
01:39 | 2025-10-14
وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً
00:32 | 2025-10-14
مع تهدئة التوتر التجاري بين أميركا والصين.. ارتفاع في أسعار النفط
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 12:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 12:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 12:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24