انهيار مدوٍّ في سوق العملات الرقمية

Advertisement

قدّرت شركة 10x Research تبخر نحو 380 مليار دولار من القيمة السوقية للعملات المشفّرة، بينها قرابة 131 مليارًا من العملات البديلة. هذا الانكشاف أعاد طرح هشاشة القطاع: سيولة ضعيفة، وسرديات مضارِبة، واعتماد على عدد محدود من المتعاملين لاستقرار الأسعار. وعندما تتزايد ضغوط البيع، ينسحب الداعمون سريعًا فتتعرّض الرموز لتقلبات حادّة دون أساسيات قوية.تراجع هيمنة بتكوين يثير القلق مجددًا. حصتها من القيمة السوقية انخفضت من نحو 65% في إلى 58.5% حاليًا، وهو تحوّل ارتبط تاريخيًا بمراحل هبوط واسعة قبل عودة الأموال إلى الأصول الأكبر. كثير من المشاركين يتوقعون الآن فترة ركود طويلة للرموز محدودة الانتشار، ليس فقط بسبب الخسائر الأخيرة، بل لأن قليلًا منها كان مربحًا أصلًا قبل الانهيار. (الشرق)