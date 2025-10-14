انهيار مدوٍّ في سوق العملات الرقمية

22
إقتصاد
انهيار مدوٍّ في سوق العملات الرقمية
Lebanon 24
14-10-2025
|
15:51
شهدت العملات البديلة تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي، امتدّ من بتكوين إلى منظومات كاملة من الرموز الأكثر مضاربة. هبطت بتكوين بنحو 13% مع تجدّد التوتر التجاري بين
الولايات المتحدة
والصين، فيما خسرت عملات أصغر ما يصل إلى 80% قبل تعافٍ محدود. وتراجعت عملة ميم مرتبطة بالرئيس
دونالد ترمب
بنسبة 37% يوم الجمعة، كما هبطت WLFI التابعة لـ
world liberty financial
بالنسبة نفسها.
قدّرت شركة 10x Research تبخر نحو 380 مليار دولار من القيمة السوقية للعملات المشفّرة، بينها قرابة 131 مليارًا من العملات البديلة. هذا الانكشاف أعاد طرح هشاشة القطاع: سيولة ضعيفة، وسرديات مضارِبة، واعتماد على عدد محدود من المتعاملين لاستقرار الأسعار. وعندما تتزايد ضغوط البيع، ينسحب الداعمون سريعًا فتتعرّض الرموز لتقلبات حادّة دون أساسيات قوية.
تراجع هيمنة بتكوين يثير القلق مجددًا. حصتها من القيمة السوقية انخفضت من نحو 65% في
تموز
إلى 58.5% حاليًا، وهو تحوّل ارتبط تاريخيًا بمراحل هبوط واسعة قبل عودة الأموال إلى الأصول الأكبر. كثير من المشاركين يتوقعون الآن فترة ركود طويلة للرموز محدودة الانتشار، ليس فقط بسبب الخسائر الأخيرة، بل لأن قليلًا منها كان مربحًا أصلًا قبل الانهيار. (الشرق)
