Advertisement

إقتصاد

انهيار مدوٍّ في سوق العملات الرقمية

Lebanon 24
14-10-2025 | 15:51
A-
A+
Doc-P-1429464-638960791769295524.png
Doc-P-1429464-638960791769295524.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت العملات البديلة تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي، امتدّ من بتكوين إلى منظومات كاملة من الرموز الأكثر مضاربة. هبطت بتكوين بنحو 13% مع تجدّد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما خسرت عملات أصغر ما يصل إلى 80% قبل تعافٍ محدود. وتراجعت عملة ميم مرتبطة بالرئيس دونالد ترمب بنسبة 37% يوم الجمعة، كما هبطت WLFI التابعة لـ world liberty financial بالنسبة نفسها.
Advertisement

قدّرت شركة 10x Research تبخر نحو 380 مليار دولار من القيمة السوقية للعملات المشفّرة، بينها قرابة 131 مليارًا من العملات البديلة. هذا الانكشاف أعاد طرح هشاشة القطاع: سيولة ضعيفة، وسرديات مضارِبة، واعتماد على عدد محدود من المتعاملين لاستقرار الأسعار. وعندما تتزايد ضغوط البيع، ينسحب الداعمون سريعًا فتتعرّض الرموز لتقلبات حادّة دون أساسيات قوية.

تراجع هيمنة بتكوين يثير القلق مجددًا. حصتها من القيمة السوقية انخفضت من نحو 65% في تموز إلى 58.5% حاليًا، وهو تحوّل ارتبط تاريخيًا بمراحل هبوط واسعة قبل عودة الأموال إلى الأصول الأكبر. كثير من المشاركين يتوقعون الآن فترة ركود طويلة للرموز محدودة الانتشار، ليس فقط بسبب الخسائر الأخيرة، بل لأن قليلًا منها كان مربحًا أصلًا قبل الانهيار. (الشرق)

 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: لمُستخدمي العملات الرقميّة.. معلومات تهمكم
lebanon 24
15/10/2025 00:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
lebanon 24
15/10/2025 00:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
انهيار سوق الساعات الفاخرة… وتراجع حاد في أسعار رولكس
lebanon 24
15/10/2025 00:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: خطة ترامب "فشل دبلوماسي مدوٍّ"
lebanon 24
15/10/2025 00:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24

world liberty financial

الولايات المتحدة

دونالد ترمب

دونالد

الصين

سيات

كوين

تموز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:38 | 2025-10-14
15:22 | 2025-10-14
14:00 | 2025-10-14
13:43 | 2025-10-14
09:51 | 2025-10-14
07:49 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24