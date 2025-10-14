ترامب: هناك إمكانية لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الأرجنتين

Advertisement

قال رئيس ، ، إن هناك إمكانية لعقد اتفاقية تجارة حرة مع .وأضاف الرئيس الأميركي خلال لقاء مع نظيره الأرجنتيني في : "سنناقش بعضاً منها اليوم... نريد مساعدة الأرجنتين، ونريد دائماً مساعدة أنفسنا، لكننا نريد مساعدة الأرجنتين".وأشاد بالرئيس الأرجنتيني متوقعاً أن سياسته الاقتصادية التي يطبقها في الدولة الواقعة في قارة أميركا الجنوبية على "وشك النجاح".كما أعلن رئيس الولايات المتحدة أنه سيؤيد إعادة انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين. (CNBC)