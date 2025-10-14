22
إقتصاد
ترامب: هناك إمكانية لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الأرجنتين
Lebanon 24
14-10-2025
|
16:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
الولايات المتحدة
،
دونالد ترامب
، إن هناك إمكانية لعقد اتفاقية تجارة حرة مع
الأرجنتين
.
وأضاف الرئيس الأميركي خلال لقاء مع نظيره الأرجنتيني
خافيير ميلي
في
البيت الأبيض
: "سنناقش بعضاً منها اليوم... نريد مساعدة الأرجنتين، ونريد دائماً مساعدة أنفسنا، لكننا نريد مساعدة الأرجنتين".
وأشاد
ترامب
بالرئيس الأرجنتيني متوقعاً أن سياسته الاقتصادية التي يطبقها في الدولة الواقعة في قارة أميركا الجنوبية على "وشك النجاح".
كما أعلن رئيس الولايات المتحدة أنه سيؤيد إعادة انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين. (CNBC)
