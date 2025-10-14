بعد الموجة القوية.. هل سترتفع أسعار الذهب أكثر؟

Advertisement

وكتب المحلل هسويه أن موجات الصعود خلال الأعوام الثلاثة الماضية امتدّت في المتوسط 19 يومًا، بينما بلغت الموجة الراهنة 29 يومًا (وما زالت مستمرة)، ما يجعلها أطول من المتوسط والوسيط الإحصائي. وأضاف أن الارتفاع الأخير فقد بعض زخمه، لكن ذلك لا يعني هبوطًا وشيكًا، مشيرًا إلى بيانات صناديق المؤشرات التي أظهرت تقليص المراكز الشرائية خلال الأسبوع الماضي من دون تحوّل إلى البيع.جاءت القفزة إلى ما فوق 4000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي على وقع مخاوف من تضخّم ديون الحكومات الغربية وسلسلة أزمات سياسية، بعد نحو ستة أشهر فقط من اختراق مستوى 3000 دولار في . وارتفع السعر الفوري بأكثر من 22% منذ آب، بالتوازي مع مكاسب لافتة لـ"بتكوين" وغيرها من العملات المشفّرة، في ما وصفه بعض المستثمرين بـ"صفقة تخفيض القيمة" تحوّطًا من مساعي محتملة لخفض قيمة العملات لخدمة الديون.وسرّعت اضطرابات سياسية عالمية هذا المسار: أزمة التي أطاحت برئيس الوزراء بعد أقل من 24 ساعة من تشكيل حكومته، والإغلاق الحكومي الممتد في ، وتحضيرات لتعيين رئيس وزراء مؤيّد للتحفيز سبق أن دعا لخفض الفائدة — وهي عوامل تُعد تقليديًا داعمة للذهب.