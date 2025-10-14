Advertisement

إقتصاد

بعد الموجة القوية.. هل سترتفع أسعار الذهب أكثر؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:00
توقع دويتشه بنك أن الارتفاع القياسي للذهب في الأشهر الأخيرة "بلغ ذروته في الاتجاه"، رغم تسجيل المعدن مكاسب جديدة الإثنين بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بقلب التجارة مع الصين. وقال البنك إن طول وشدة الصعود الحالي يرجّحان "مرحلة أكثر حيادية" لا "تصحيحًا وشيكًا".
وكتب المحلل مايكل هسويه أن موجات الصعود خلال الأعوام الثلاثة الماضية امتدّت في المتوسط 19 يومًا، بينما بلغت الموجة الراهنة 29 يومًا (وما زالت مستمرة)، ما يجعلها أطول من المتوسط والوسيط الإحصائي. وأضاف أن الارتفاع الأخير فقد بعض زخمه، لكن ذلك لا يعني هبوطًا وشيكًا، مشيرًا إلى بيانات صناديق المؤشرات التي أظهرت تقليص المراكز الشرائية خلال الأسبوع الماضي من دون تحوّل إلى البيع.

جاءت القفزة إلى ما فوق 4000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي على وقع مخاوف من تضخّم ديون الحكومات الغربية وسلسلة أزمات سياسية، بعد نحو ستة أشهر فقط من اختراق مستوى 3000 دولار في مارس. وارتفع السعر الفوري بأكثر من 22% منذ آب، بالتوازي مع مكاسب لافتة لـ"بتكوين" وغيرها من العملات المشفّرة، في ما وصفه بعض المستثمرين بـ"صفقة تخفيض القيمة" تحوّطًا من مساعي محتملة لخفض قيمة العملات لخدمة الديون.

وسرّعت اضطرابات سياسية عالمية هذا المسار: أزمة فرنسا التي أطاحت برئيس الوزراء بعد أقل من 24 ساعة من تشكيل حكومته، والإغلاق الحكومي الممتد في الولايات المتحدة، وتحضيرات اليابان لتعيين رئيس وزراء مؤيّد للتحفيز سبق أن دعا لخفض الفائدة — وهي عوامل تُعد تقليديًا داعمة للذهب.
 
واكتسبت الأسعار دفعة إضافية مع تلويح ترامب بفرض رسوم 100% على كل الواردات من الصين يوم الجمعة، بعد تشديد بكين قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة. ورغم محاولة ترامب تهدئة النبرة في منشور على "تروث سوشيال" الأحد، واصل الذهب مكاسبه الإثنين.
