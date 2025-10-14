25
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد الموجة القوية.. هل سترتفع أسعار الذهب أكثر؟
Lebanon 24
14-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع
دويتشه بنك
أن الارتفاع القياسي للذهب في الأشهر الأخيرة "بلغ ذروته في الاتجاه"، رغم تسجيل المعدن مكاسب جديدة الإثنين بعد تهديد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الأسبوع الماضي بقلب التجارة مع
الصين
. وقال البنك إن طول وشدة الصعود الحالي يرجّحان "مرحلة أكثر حيادية" لا "تصحيحًا وشيكًا".
Advertisement
وكتب المحلل
مايكل
هسويه أن موجات الصعود خلال الأعوام الثلاثة الماضية امتدّت في المتوسط 19 يومًا، بينما بلغت الموجة الراهنة 29 يومًا (وما زالت مستمرة)، ما يجعلها أطول من المتوسط والوسيط الإحصائي. وأضاف أن الارتفاع الأخير فقد بعض زخمه، لكن ذلك لا يعني هبوطًا وشيكًا، مشيرًا إلى بيانات صناديق المؤشرات التي أظهرت تقليص المراكز الشرائية خلال الأسبوع الماضي من دون تحوّل إلى البيع.
جاءت القفزة إلى ما فوق 4000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي على وقع مخاوف من تضخّم ديون الحكومات الغربية وسلسلة أزمات سياسية، بعد نحو ستة أشهر فقط من اختراق مستوى 3000 دولار في
مارس
. وارتفع السعر الفوري بأكثر من 22% منذ آب، بالتوازي مع مكاسب لافتة لـ"بتكوين" وغيرها من العملات المشفّرة، في ما وصفه بعض المستثمرين بـ"صفقة تخفيض القيمة" تحوّطًا من مساعي محتملة لخفض قيمة العملات لخدمة الديون.
وسرّعت اضطرابات سياسية عالمية هذا المسار: أزمة
فرنسا
التي أطاحت برئيس الوزراء بعد أقل من 24 ساعة من تشكيل حكومته، والإغلاق الحكومي الممتد في
الولايات المتحدة
، وتحضيرات
اليابان
لتعيين رئيس وزراء مؤيّد للتحفيز سبق أن دعا لخفض الفائدة — وهي عوامل تُعد تقليديًا داعمة للذهب.
واكتسبت الأسعار دفعة إضافية مع تلويح
ترامب
بفرض رسوم 100% على كل الواردات من الصين يوم الجمعة، بعد تشديد
بكين
قيود تصدير
المعادن
الأرضية النادرة. ورغم محاولة ترامب تهدئة النبرة في منشور على "تروث سوشيال" الأحد، واصل
الذهب
مكاسبه الإثنين.
مواضيع ذات صلة
بعد موجة الارتفاع الكبيرة.. هذه أسعار الذهب اليوم
Lebanon 24
بعد موجة الارتفاع الكبيرة.. هذه أسعار الذهب اليوم
15/10/2025 09:26:19
15/10/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب
Lebanon 24
ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب
15/10/2025 09:26:19
15/10/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
15/10/2025 09:26:19
15/10/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب ترتفع.. كم سجلت؟
Lebanon 24
أسعار الذهب ترتفع.. كم سجلت؟
15/10/2025 09:26:19
15/10/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
دويتشه بنك
اليابان
المعادن
دونالد
الغربي
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
Lebanon 24
اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
02:23 | 2025-10-15
15/10/2025 02:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الوطني: قرار تمديد براءة الذمة مكافأة للتهرّب
Lebanon 24
اللقاء الوطني: قرار تمديد براءة الذمة مكافأة للتهرّب
01:43 | 2025-10-15
15/10/2025 01:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تجدد التوتر التجاري بين أميركا والصين.. الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع جديد
Lebanon 24
مع تجدد التوتر التجاري بين أميركا والصين.. الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع جديد
01:41 | 2025-10-15
15/10/2025 01:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط
00:36 | 2025-10-15
15/10/2025 12:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية
Lebanon 24
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية
23:58 | 2025-10-14
14/10/2025 11:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:23 | 2025-10-15
اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
01:43 | 2025-10-15
اللقاء الوطني: قرار تمديد براءة الذمة مكافأة للتهرّب
01:41 | 2025-10-15
مع تجدد التوتر التجاري بين أميركا والصين.. الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع جديد
00:36 | 2025-10-15
وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط
23:58 | 2025-10-14
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية
16:38 | 2025-10-14
ترامب: هناك إمكانية لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الأرجنتين
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 09:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24