وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط

انخفضت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل فضلا عن التوتر التجاري بين والصين.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.19% إلى 62.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.17 % إلى 58.60 دولار.وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة، وفقاً لوكالة " ".