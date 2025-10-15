Advertisement

إقتصاد

وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1429552-638961112233411039.webp
Doc-P-1429552-638961112233411039.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمال وجود فائض في المعروض العام المقبل فضلا عن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
Advertisement

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.19% إلى 62.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.17 % إلى 58.60 دولار.

وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة، وفقاً لوكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
15/10/2025 09:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط.. تتأثر نزولا بزيادة المعروض ومخزون الخام الأميركي
lebanon 24
15/10/2025 09:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
15/10/2025 09:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
15/10/2025 09:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الطاقة الدولية

الولايات المتحدة

الطاقة الدولية

خام برنت

رويترز

تكساس

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:23 | 2025-10-15
01:43 | 2025-10-15
01:41 | 2025-10-15
23:58 | 2025-10-14
23:00 | 2025-10-14
16:38 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24