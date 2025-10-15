مع تجدد التوتر التجاري بين أميركا والصين.. الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع جديد

Advertisement

ارتفعت أسعار ، اليوم الأربعاء، لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً في ظل تجدد التوتر التجاري بين والصين وزيادة حالة عدم اليقين على الساحة العالمية، فيما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة الأميركية هذا الزخم.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4155.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4174.30 دولار.وزاد المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا ويعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين، 55% منذ بداية هذا العام وسجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4179.48 دولار أمس الثلاثاء، وفقاً لوكالة " ".