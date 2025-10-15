Advertisement

إقتصاد

وسط رهان على خفض الفائدة الأميركية هذا الشهر.. استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:16
استقر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وفقد الدولار بعض قيمته أمام الين والفرنك السويسري أمس الثلاثاء، في ظل تبادل الولايات المتحدة والصين التصريحات في نزاع محتدم بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بعد أن اقترحت الحكومة الفرنسية تعليق تعديلات على نظام التقاعد.
