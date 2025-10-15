وسط رهان على خفض الفائدة الأميركية هذا الشهر.. استقرار في سعر الدولار

Advertisement

استقر الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس ، ، التي عززت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.وفقد الدولار بعض قيمته أمام الين والفرنك السويسري أمس الثلاثاء، في ظل تبادل والصين التصريحات في نزاع محتدم بشأن الرسوم الجمركية.وارتفع اليورو مقابل الدولار بعد أن اقترحت تعليق تعديلات على نظام التقاعد.