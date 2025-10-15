عملة سوريا الجديدة توفر ميزة للمكفوفين.. ما هي؟

Advertisement

أكد حاكم مصرف المركزي الحصرية أنه تم اتخاذ قرار بتضمين ميزة الطباعة النافرة في العملة الجديدة، حتى يتمكن المكفوفون من تمييز الفئات النقدية بسهولة.وقال الحصرية: "في خطوة إنسانية طال انتظارها، قررنا تضمين ميزة الطباعة النافرة أو البارزة في العملة السورية الجديدة، لتتيح للأشخاص المكفوفين ومن يعاني من مشكلة ضعف البصر تمييز فئات العملة بسهولة واستقلالية".وأوضح حاكم مصرف سوريا أنه تم التواصل مع وزيرة والعمل ، التي أبلغته أن هناك مطالب من أشخاص ذوي إعاقة بصرية لإدخال لغة برايل على العملة الجديدة، وأكد لها أن هذا الطلب مشروع تماماً، ويعبر عن حاجة حقيقية لا يمكن تجاهلها، لأنه لا يجوز إقصاء أحد أو إغفال احتياجاته، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".