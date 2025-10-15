كردستان العراق.. مركز سياحي واعد بحلول 2030

Advertisement

يشهد إقليم تحوّلًا اقتصاديًا واسعًا يضعه على خريطة الاستثمار الإقليمي، مع خطة طموحة تستهدف جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2030 واستقطاب مليارات الدولارات من الاستثمارات في قطاعات الزراعة، الصناعة، والعقارات.وخلال السنوات الخمس الماضية، جذب الإقليم 20 مليار دولار عبر أكثر من 400 مشروع جديد، في وقت تسعى فيه حكومة الإقليم لتقليل الاعتماد على الذي تبلغ احتياطاته نحو 45 مليار برميل، والغاز بـ177 تريليون متر مكعب.وقال رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم د. محمد شكري في حديث إلى عربية: "نعمل على بناء اقتصاد متنوع يقوم على الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، مع توفير حماية كاملة لرأس المال الأجنبي وتسهيلات ضريبية تصل إلى عشر سنوات".وأشار إلى أن قانون الاستثمار في "يضمن للمستثمر حرية نقل الأرباح ويُلزم بتوظيف 75% من الكوادر المحلية"، ما يعزز نقل المعرفة والخبرة.وتعد السياحة من أبرز ركائز النمو في الإقليم، إذ يجري تطوير مواقع أثرية مثل قلعة أربيل ومنتجعات وجالي علي بك بالشراكة مع علامات عالمية كـ"راديسون بلو".كما يعوّل الإقليم على شراكاته مع وفرنسا وهولندا في مشاريع زراعية وصناعية وسياحية، ضمن رؤية استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل كردستان إلى نموذج للتنمية المستدامة في .