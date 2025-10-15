24
إقتصاد
"الهدم الخلاق" يتوج ثلاثة علماء بجائزة نوبل للاقتصاد 2025
Lebanon 24
15-10-2025
|
08:55
A-
A+
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز ثلاثة باحثين من
أوروبا
والولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2025، تقديرًا لإسهاماتهم في تفسير كيف يقود الابتكار إلى النمو الاقتصادي عبر ما يُعرف بـ"الهدم الخلاق".
وحصل على الجائزة كل من جويل موكير (جامعة نورث وسترن الأميركية)، فيليب أغيون (كلية
لندن
للاقتصاد ومعهد إنسياد في باريس)، وبيتر هاويت (جامعة براون)، تقديرًا لأبحاثهم التي أعادت صياغة فهم العلاقة بين الابتكار، الإنتاجية، وتحوّل الاقتصادات.
وقالت عضو لجنة الجائزة كيرستين إنفلو إن "أعمال الفائزين تذكّر بأن النمو ليس حتمياً، بل يتطلب مجتمعات منفتحة على التجديد العلمي والتغيير المستمر".
وأوضح موكير أن "
الثورة
الصناعية كانت أول نموذج للهدم الخلاق، حيث دمّر الابتكار الأنماط القديمة وأوجد نمطاً جديداً للنمو المستدام"، فيما أكد أغيون أن "
الذكاء الاصطناعي
اليوم يمثل الموجة الجديدة من هذا الهدم البنّاء".
من جانبه، قال هاويت إن "الطريقة الوحيدة للتغلب على أزمات المناخ والشيخوخة السكانية هي أن نخترع طريقنا للخروج منها".
وتعيد هذه الجائزة تسليط الضوء على قلب النظرية الاقتصادية الحديثة: التقدم يولد من الجرأة على التغيير، لا من الخوف منه.ال
