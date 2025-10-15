Advertisement

إقتصاد

بـ 90 مليار جنيه.. مصر تدعم الاستثمار المحلي

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1429795-638961425922564443.png
Doc-P-1429795-638961425922564443.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة المصرية استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، من خلال تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%، بهدف تحفيز التوسع في الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمار.
Advertisement

وأوضح بيان مشترك لوزارتي الصناعة والنقل والمالية أن 80 مليار جنيه ستخصص لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية، فيما سيتم تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، ضمن جهود تعزيز القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية ودعم النمو الصناعي.

وأشار البيان إلى أن الخزانة العامة ستتحمل 8 مليارات جنيه فرق سعر الفائدة لتخفيف أعباء التمويل على المستثمرين والمزارعين، مؤكداً استمرار المبادرة في تقليل تكلفة التمويل المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع القطاع الخاص للتوسع في مشروعاته.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الدولة لدعم النمو المستدام والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الواردات، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
7.5 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
lebanon 24
15/10/2025 20:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
lebanon 24
15/10/2025 20:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: حجم الاستثمار العربي والأجنبي وصل إلى 100 مليار دولار خلال العامين ونصف الماضيين
lebanon 24
15/10/2025 20:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية المصري: مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر (رويترز)
lebanon 24
15/10/2025 20:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستثمار المحلي

الطاقة المتجددة

الخزانة العامة

هذه المبادرة

رأس المال

المصرية

مار ال

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2025-10-15
10:35 | 2025-10-15
10:09 | 2025-10-15
10:01 | 2025-10-15
09:01 | 2025-10-15
08:55 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24