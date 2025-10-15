الاتحاد الأوروبي يغرّم كبار دور أزياء بسبب تلاعب في الأسعار

Advertisement

في خطوة غير مسبوقة ضد كبار دور الأزياء العالمية، فرض غرامات بقيمة 157 مليون على علامات الأزياء الفاخرة وكلوي ولويفي، بعد تحقيق كشف عن ممارسات احتكارية تتعلق بتحديد أسعار البيع بالتجزئة.وبحسب ، فإن الشركات الثلاث "قيدت حرية تجار التجزئة في تحديد الأسعار، ومنعتهم من تقديم خصومات خارج الفترات المسموح بها"، ما اعتُبر انتهاكًا لقوانين المنافسة في الاتحاد.ونالت غوتشي الحصة الأكبر من الغرامة (119.7 مليون يورو)، تلتها كلوي (19.7 مليون يورو) ولويفي (18 مليون يورو).وقالت المفوضية إن هذه الممارسات "تضر بالمستهلكين وتمنح العلامات الكبرى ميزة غير عادلة عبر حماية قنوات بيعها الرسمية من المنافسة".من جهتها، أعلنت شركة ، المالكة لغوتشي، أنها "تعاونت بالكامل مع المفوضية، وأدرجت أثر الغرامة في نتائجها المالية للنصف الأول من العام".