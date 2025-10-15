Advertisement

إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يغرّم كبار دور أزياء بسبب تلاعب في الأسعار

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:01
في خطوة غير مسبوقة ضد كبار دور الأزياء العالمية، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات بقيمة 157 مليون يورو على علامات الأزياء الفاخرة غوتشي وكلوي ولويفي، بعد تحقيق كشف عن ممارسات احتكارية تتعلق بتحديد أسعار البيع بالتجزئة.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الشركات الثلاث "قيدت حرية تجار التجزئة في تحديد الأسعار، ومنعتهم من تقديم خصومات خارج الفترات المسموح بها"، ما اعتُبر انتهاكًا لقوانين المنافسة في الاتحاد.

ونالت غوتشي الحصة الأكبر من الغرامة (119.7 مليون يورو)، تلتها كلوي (19.7 مليون يورو) ولويفي (18 مليون يورو).

وقالت المفوضية إن هذه الممارسات "تضر بالمستهلكين وتمنح العلامات الكبرى ميزة غير عادلة عبر حماية قنوات بيعها الرسمية من المنافسة".

من جهتها، أعلنت شركة كيرينغ، المالكة لغوتشي، أنها "تعاونت بالكامل مع المفوضية، وأدرجت أثر الغرامة في نتائجها المالية للنصف الأول من العام".
