إقتصاد

نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة

Lebanon 24
15-10-2025 | 11:00
شهدت الأسواق الأوروبية موجة صعود قوية بعد إعلان مجموعة إل في إم إتش (LVMH)، أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، عن نتائج مالية فاقت التوقعات للربع الثالث من 2025، ما أعاد الثقة بقطاع الرفاهية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقفز سهم "إل في إم إتش" بأكثر من 12%، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ عامين، مدفوعاً بارتفاع الطلب في الصين. وتبعتها شركات أخرى في القطاع مثل هيرمس ولوريال وريشمون ومونكلير التي ارتفعت بين 3% و7%.

وسجل المؤشر الفرنسي كاك 40 مكاسب بنسبة 2.5%، فيما ارتفع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.8%.

كما ساهمت نتائج شركة الرقائق الإلكترونية إيه إس إم إل في تعزيز المزاج الإيجابي بالسوق، إذ تجاوزت الطلبات التوقعات.

ورأى محللون أن أداء "إل في إم إتش" "يؤكد متانة قطاع السلع الفاخرة حتى في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي"، مشيرين إلى أن "الطلب من الطبقات الثرية في آسيا وأوروبا ما زال المحرك الأساسي للنمو".
