24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
Lebanon 24
15-10-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الأسواق الأوروبية موجة صعود قوية بعد إعلان مجموعة إل في إم إتش (LVMH)، أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، عن نتائج مالية فاقت التوقعات للربع الثالث من 2025، ما أعاد الثقة بقطاع الرفاهية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
Advertisement
وقفز سهم "إل في إم إتش" بأكثر من 12%، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ عامين، مدفوعاً بارتفاع الطلب في
الصين
. وتبعتها شركات أخرى في القطاع مثل هيرمس ولوريال وريشمون ومونكلير التي ارتفعت بين 3% و7%.
وسجل المؤشر الفرنسي كاك 40 مكاسب بنسبة 2.5%، فيما ارتفع المؤشر
الأوروبي
ستوكس 600
بنسبة 0.8%.
كما ساهمت نتائج شركة الرقائق الإلكترونية
إيه إس إم إل
في تعزيز المزاج الإيجابي بالسوق، إذ تجاوزت الطلبات التوقعات.
ورأى محللون أن أداء "إل في إم إتش" "يؤكد متانة قطاع السلع الفاخرة حتى في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي"، مشيرين إلى أن "الطلب من الطبقات الثرية في
آسيا
وأوروبا ما زال المحرك الأساسي للنمو".
مواضيع ذات صلة
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
Lebanon 24
تراجع أسهم الدفاع الأوروبية مع احتمالية وقف التصعيد في أوكرانيا
15/10/2025 20:24:54
15/10/2025 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
15/10/2025 20:24:54
15/10/2025 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: نتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في تعزيز جهود الاستقرار
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: نتطلع إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في تعزيز جهود الاستقرار
15/10/2025 20:24:54
15/10/2025 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية": القادة الأوروبيون يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم لبحث نتائج قمة واشنطن
Lebanon 24
"العربية": القادة الأوروبيون يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم لبحث نتائج قمة واشنطن
15/10/2025 20:24:54
15/10/2025 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيه إس إم إل
ستوكس 600
الأوروبي
أوروبا
لوريال
أوروبي
شيرين
ستوكس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
Lebanon 24
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
10:35 | 2025-10-15
15/10/2025 10:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الزعني: الصناعة الوطنية من اجود الصناعات في العالم
Lebanon 24
الزعني: الصناعة الوطنية من اجود الصناعات في العالم
10:09 | 2025-10-15
15/10/2025 10:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يغرّم كبار دور أزياء بسبب تلاعب في الأسعار
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يغرّم كبار دور أزياء بسبب تلاعب في الأسعار
10:01 | 2025-10-15
15/10/2025 10:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 90 مليار جنيه.. مصر تدعم الاستثمار المحلي
Lebanon 24
بـ 90 مليار جنيه.. مصر تدعم الاستثمار المحلي
09:26 | 2025-10-15
15/10/2025 09:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز
Lebanon 24
الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز
09:01 | 2025-10-15
15/10/2025 09:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:35 | 2025-10-15
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
10:09 | 2025-10-15
الزعني: الصناعة الوطنية من اجود الصناعات في العالم
10:01 | 2025-10-15
الاتحاد الأوروبي يغرّم كبار دور أزياء بسبب تلاعب في الأسعار
09:26 | 2025-10-15
بـ 90 مليار جنيه.. مصر تدعم الاستثمار المحلي
09:01 | 2025-10-15
الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز
08:55 | 2025-10-15
"الهدم الخلاق" يتوج ثلاثة علماء بجائزة نوبل للاقتصاد 2025
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 20:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24