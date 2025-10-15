Advertisement

إقتصاد

إيران تعلن اتفاقًا مع روسيا لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة

Lebanon 24
15-10-2025 | 23:00
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن اتفاق جديد مع روسيا لبناء 8 مفاعلات نووية إضافية في إيران، من بينها 4 مفاعلات في محطة بوشهر الكهرذرية.
وقال إسلامي في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية: "تشمل العقود بين الحكومتين بناء 8 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في بوشهر، على أن يُعلن لاحقًا موقع الوحدات الأربع الأخرى شرق محافظة هرمزكان جنوب البلاد".

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثّل تأكيدًا مشتركًا على تسريع تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني من العقد يتعلق بمحطات الطاقة النووية الصغيرة (SMR)، والتي أُضيفت كملحق جديد للاتفاق الرئيسي.

وتابع المسؤول الإيراني أن النص النهائي للعقد سيُوقّع خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه تم التوصل إلى تفاهم أولي مع شركة "روساتوم" الروسية بشأن تنفيذ المشروع.
منظمة الطاقة الذرية

محافظة هرمزكان

منظمة الطاقة

محمد إسلامي

محمد إسلام

الإيرانية

الإيراني

الرئيسي

