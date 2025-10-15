إيران تعلن اتفاقًا مع روسيا لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة

Advertisement

أعلن رئيس ، ، عن اتفاق جديد مع لبناء 8 مفاعلات نووية إضافية في ، من بينها 4 مفاعلات في محطة بوشهر الكهرذرية.وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية: "تشمل العقود بين الحكومتين بناء 8 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في بوشهر، على أن يُعلن لاحقًا موقع الوحدات الأربع الأخرى شرق جنوب البلاد".وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثّل تأكيدًا مشتركًا على تسريع تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني من العقد يتعلق بمحطات الطاقة النووية الصغيرة (SMR)، والتي أُضيفت كملحق جديد للاتفاق .وتابع المسؤول أن النص النهائي للعقد سيُوقّع خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه تم التوصل إلى تفاهم أولي مع شركة "روساتوم" الروسية بشأن تنفيذ المشروع.