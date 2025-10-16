مصر تستعد لإتمام مبادلة ديون قبل نهاية 2025

Advertisement

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط “إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها قبل نهاية العام الجاري”، مضيفة أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل.وسيكون هذا الاتفاق فصلا آخر من عمليات مبادلة ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أجرتها البلاد مع شركاء مثل وإيطاليا منذ التسعينيات.وسيشهد الاتفاق مبادلة ديون عالية بأخرى بتكاليف أقل مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر.وقالت المصرية لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق والبنك الدولي في “مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات”.وأضافت المشاط، وهي الوزيرة المسؤولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “إنها وسيلة لخلق المزيد من الحيز المالي وإظهار أن أهدافنا الوطنية تتماشى بشكل جماعي مع الأهداف الدولية، لذلك نتوقع المزيد من مبادلة الديون”.