إقتصاد
مصر تستعد لإتمام مبادلة ديون قبل نهاية 2025
Lebanon 24
16-10-2025
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
المصرية
رانيا المشاط “إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها
الأوروبيين
قبل نهاية العام الجاري”، مضيفة أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد للعام المقبل.
وسيكون هذا الاتفاق فصلا آخر من عمليات مبادلة ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أجرتها البلاد مع شركاء مثل
ألمانيا
وإيطاليا منذ التسعينيات.
وسيشهد الاتفاق مبادلة ديون عالية بأخرى بتكاليف أقل مع تخصيص المدخرات لمشروع أو غرض آخر.
وقالت
الوزيرة
المصرية لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق
النقد الدولي
والبنك الدولي في
واشنطن
“مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات”.
وأضافت المشاط، وهي الوزيرة المسؤولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “إنها وسيلة لخلق المزيد من الحيز المالي وإظهار أن أهدافنا الوطنية تتماشى بشكل جماعي مع الأهداف الدولية، لذلك نتوقع المزيد من مبادلة الديون”.
