بعد إعلان ترامب توقف الهند عن شراء النفط الروسي.. النفط يرتفع 1%

ارتفعت أسعار 1% تقريبا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعهد بأن توقف بلاده شراء النفط من التي تزودها بنحو ثلث وارداتها.بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.9%، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 0.9%، أو 54 سنتا، إلى 58.81 دولار.ولامس الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما منذ أوائل أيار في الجلسة الماضية بفعل التوتر التجاري بين والصين وبعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في العام المقبل مع رفع منتجي "أوبك+" الإنتاج وسط ضعف الطلب.