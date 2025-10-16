Advertisement

إقتصاد

بعد إعلان ترامب توقف الهند عن شراء النفط الروسي.. النفط يرتفع 1%

Lebanon 24
16-10-2025 | 01:06
ارتفعت أسعار النفط 1% تقريبا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بأن توقف بلاده شراء النفط من روسيا التي تزودها بنحو ثلث وارداتها.
بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.9%، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9%، أو 54 سنتا، إلى 58.81 دولار.

ولامس الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما منذ أوائل أيار في الجلسة الماضية بفعل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض كبير في العام المقبل مع رفع منتجي "أوبك+" الإنتاج وسط ضعف الطلب.
الهند عن شراء النفط الروسي: الأولوية مصلحة المستهلك الهندي
المستشار التجاري للبيت الأبيض: ندعو الهند إلى وقف شراء النفط الروسي
ترامب: على زيلينسكي أن يتوصل إلى اتفاق وعلى أوروبا أن تتوقف عن شراء النفط من روسيا
المتحدث باسم البيت الأبيض: الهند قد تحصل على خصم 25% من الرسوم الجمركية إذا توقفت عن شراء النفط الروسي
