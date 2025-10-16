Advertisement

إقتصاد

الهند عن شراء النفط الروسي: الأولوية مصلحة المستهلك الهندي

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1430049-638962040908049986.webp
Doc-P-1430049-638962040908049986.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الهند اليوم الخميس إن مناقشات تجري مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الهند تعهدت بوقف شراء النفط من روسيا، وفقاً لوكالة "رويترز".
Advertisement

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، رداً على إعلان ترامب، إن الهند لديها أولوية ثابتة لحماية مصالح المستهلك الهندي في ظل تقلبات سوق الطاقة.

وأضافت أن ضمان استقرار أسعار الطاقة وتأمين الإمدادات هدفان رئيسيان.
مواضيع ذات صلة
المستشار التجاري للبيت الأبيض: ندعو الهند إلى وقف شراء النفط الروسي
lebanon 24
16/10/2025 11:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان ترامب توقف الهند عن شراء النفط الروسي.. النفط يرتفع 1%
lebanon 24
16/10/2025 11:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط الهندي: نرفض بشدة الضغوط الأميركية لوقف وارداتنا من النفط الروسي
lebanon 24
16/10/2025 11:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البيت الأبيض: الهند قد تحصل على خصم 25% من الرسوم الجمركية إذا توقفت عن شراء النفط الروسي
lebanon 24
16/10/2025 11:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الهندية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

النفط الروسي

الهندية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:45 | 2025-10-16
02:46 | 2025-10-16
01:48 | 2025-10-16
01:45 | 2025-10-16
01:08 | 2025-10-16
01:06 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24