مع تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.. تراجع في سعر الدولار

انخفض الدولار الأميركي يوم الخميس متأثراً بتصاعد التوتر التجاري بين والولايات المتحدة، في وقت تعززت فيه توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.وارتفع اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1664 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع، بينما صعد الين الياباني إلى 150.52 للدولار، وهو أيضاً أعلى مستوى في أسبوع.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16 بالمئة إلى 98.512، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تبلغ نحو 0.33 بالمئة.وجاءت هذه التحركات بعدما وجهت انتقادات إلى بسبب توسيعها قيود تصدير الأرضية النادرة، معتبرة أنها تهدد سلاسل الإمداد العالمية. وردت بقولها إن الخطوات ضد الشركات هي السبب في فرض هذه القيود، ووصفت الانتقادات الأمريكية بأنها “منافقة”.