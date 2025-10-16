نستله تخفّض 16 ألف وظيفة وترفع هدف التوفير

Advertisement

الجديد لشركة ، فيليب نافراتيل، خفض 16 ألف وظيفة (5.8% من إجمالي 277 ألف موظف) ضمن خطة لخفض التكاليف واستعادة ثقة المستثمرين. ورفعت الشركة هدف التوفير حتى نهاية 2027 إلى 3 مليارات بدل 2.5 مليار. وقال نافراتيل: "العالم يتغيّر، ونستله تحتاج إلى التغيير بشكل أسرع".تأتي القرارات بعد اضطرابات إدارية غير مسبوقة: إقالة الرئيس التنفيذي السابق لوران فريكسي في تشرين الاول بسبب علاقة غير معلنة مع مرؤوس مباشر، ثم استقالة مبكرة لرئيس بول بولكي ليفسح المجال لرئيس "إنديتكس" السابق إيسلا. وقفز سهم نستله بنحو 8% في التعاملات المبكرة على وقع الأنباء.تفصيلاً، ستُخفض نحو 12 ألف وظيفة مكتبية خلال العامين المقبلين، إضافة إلى نحو 4 آلاف وظيفة في التصنيع وسلاسل الإمداد ضمن "دفعة نحو الكفاءة". وتواجه الشركة ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع التكاليف والديون وتباطؤ نمو المبيعات. وكتب محللو "بيرنشتاين» أن النتائج "تضيف وقودًا إلى نار التحول"، واصفين تقليص الوظائف بأنه "مفاجأة كبيرة".