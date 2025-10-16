Advertisement

إقتصاد

نستله تخفّض 16 ألف وظيفة وترفع هدف التوفير

Lebanon 24
16-10-2025 | 06:54
أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نستله، فيليب نافراتيل، خفض 16 ألف وظيفة (5.8% من إجمالي 277 ألف موظف) ضمن خطة لخفض التكاليف واستعادة ثقة المستثمرين. ورفعت الشركة هدف التوفير حتى نهاية 2027 إلى 3 مليارات فرنك سويسري بدل 2.5 مليار. وقال نافراتيل: "العالم يتغيّر، ونستله تحتاج إلى التغيير بشكل أسرع".
تأتي القرارات بعد اضطرابات إدارية غير مسبوقة: إقالة الرئيس التنفيذي السابق لوران فريكسي في تشرين الاول بسبب علاقة غير معلنة مع مرؤوس مباشر، ثم استقالة مبكرة لرئيس مجلس الإدارة بول بولكي ليفسح المجال لرئيس "إنديتكس" السابق بابلو إيسلا. وقفز سهم نستله بنحو 8% في التعاملات المبكرة على وقع الأنباء.

تفصيلاً، ستُخفض نحو 12 ألف وظيفة مكتبية خلال العامين المقبلين، إضافة إلى نحو 4 آلاف وظيفة في التصنيع وسلاسل الإمداد ضمن "دفعة نحو الكفاءة". وتواجه الشركة ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع التكاليف والديون وتباطؤ نمو المبيعات. وكتب محللو "بيرنشتاين» أن النتائج "تضيف وقودًا إلى نار التحول"، واصفين تقليص الوظائف بأنه "مفاجأة كبيرة".

